Победителей Игр дружбы предлагают освободить от налогов на призы

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Спортивные соревнования Международного фестиваля университетского спорта. Екатеринбург, волейбол, спорт, универсиада, женский волейбол
Спортсмены приедут на соревнования в Россию в сентябре 2024 года (архивное фото) Фото:

Участников Всемирных игр дружбы, которые пройдут в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 года, планируют освободить от налогов на призы в случае победы, от оплаты питания, проезда, проживания, спортивного снаряжения и формы. Поднимается вопрос и об упрощенном визовом режиме, и о разрешении рекламы пива и азартных игр на матчах. Деталями законопроекта с URA.RU поделился депутат Госдумы РФ Амир Хамитов.

«Думаю, что эти меры привлекут большое количество любителей спорта. Ведь когда человек отправляется на крупное спортивное событие, ему прежде всего хочется свести к минимуму все организационные хлопоты. Если законопроект будет принят, это станет знаком гостеприимства и радушия с нашей стороны, поможет устроить настоящий спортивный праздник без границ», — уверен Хамитов.

Кроме этого, речь идет о введении упрощенного визового режима для иностранных гостей — такая практика существует на Олимпийских играх. Волонтерам также планируют пойти навстречу: им не придется получать разрешение на работу и уведомлять о свое прибытии. «И еще одна важная инициатива — разрешить в местах соревнований рекламу пива и азартных игр. Это поможет привлечь дополнительное финансирование», — пояснил Хамитов.

Всемирные Игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября — по поручению президента РФ Владимира Путина. 23 января в правительстве состоялось первое заседание регионального оргкомитета, на котором обозначили ключевые направления подготовки. При этом Международный олимпийский комитет призвал иностранные правительства и спортсменов отказаться от участия в российских соревнованиях.

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Участников Всемирных игр дружбы, которые пройдут в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 года, планируют освободить от налогов на призы в случае победы, от оплаты питания, проезда, проживания, спортивного снаряжения и формы. Поднимается вопрос и об упрощенном визовом режиме, и о разрешении рекламы пива и азартных игр на матчах. Деталями законопроекта с URA.RU поделился депутат Госдумы РФ Амир Хамитов. «Думаю, что эти меры привлекут большое количество любителей спорта. Ведь когда человек отправляется на крупное спортивное событие, ему прежде всего хочется свести к минимуму все организационные хлопоты. Если законопроект будет принят, это станет знаком гостеприимства и радушия с нашей стороны, поможет устроить настоящий спортивный праздник без границ», — уверен Хамитов. Кроме этого, речь идет о введении упрощенного визового режима для иностранных гостей — такая практика существует на Олимпийских играх. Волонтерам также планируют пойти навстречу: им не придется получать разрешение на работу и уведомлять о свое прибытии. «И еще одна важная инициатива — разрешить в местах соревнований рекламу пива и азартных игр. Это поможет привлечь дополнительное финансирование», — пояснил Хамитов. Всемирные Игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября — по поручению президента РФ Владимира Путина. 23 января в правительстве состоялось первое заседание регионального оргкомитета, на котором обозначили ключевые направления подготовки. При этом Международный олимпийский комитет призвал иностранные правительства и спортсменов отказаться от участия в российских соревнованиях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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