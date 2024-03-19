Победителей Игр дружбы предлагают освободить от налогов на призы

19 марта 2024 в 18:49 Размер текста - 17 +

Спортсмены приедут на соревнования в Россию в сентябре 2024 года (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Участников Всемирных игр дружбы, которые пройдут в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 года, планируют освободить от налогов на призы в случае победы, от оплаты питания, проезда, проживания, спортивного снаряжения и формы. Поднимается вопрос и об упрощенном визовом режиме, и о разрешении рекламы пива и азартных игр на матчах. Деталями законопроекта с URA.RU поделился депутат Госдумы РФ Амир Хамитов. «Думаю, что эти меры привлекут большое количество любителей спорта. Ведь когда человек отправляется на крупное спортивное событие, ему прежде всего хочется свести к минимуму все организационные хлопоты. Если законопроект будет принят, это станет знаком гостеприимства и радушия с нашей стороны, поможет устроить настоящий спортивный праздник без границ», — уверен Хамитов. Кроме этого, речь идет о введении упрощенного визового режима для иностранных гостей — такая практика существует на Олимпийских играх. Волонтерам также планируют пойти навстречу: им не придется получать разрешение на работу и уведомлять о свое прибытии. «И еще одна важная инициатива — разрешить в местах соревнований рекламу пива и азартных игр. Это поможет привлечь дополнительное финансирование», — пояснил Хамитов. Всемирные Игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября — по поручению президента РФ Владимира Путина. 23 января в правительстве состоялось первое заседание регионального оргкомитета, на котором обозначили ключевые направления подготовки. При этом Международный олимпийский комитет призвал иностранные правительства и спортсменов отказаться от участия в российских соревнованиях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участников Всемирных игр дружбы, которые пройдут в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 года, планируют освободить от налогов на призы в случае победы, от оплаты питания, проезда, проживания, спортивного снаряжения и формы. Поднимается вопрос и об упрощенном визовом режиме, и о разрешении рекламы пива и азартных игр на матчах. Деталями законопроекта с URA.RU поделился депутат Госдумы РФ Амир Хамитов. «Думаю, что эти меры привлекут большое количество любителей спорта. Ведь когда человек отправляется на крупное спортивное событие, ему прежде всего хочется свести к минимуму все организационные хлопоты. Если законопроект будет принят, это станет знаком гостеприимства и радушия с нашей стороны, поможет устроить настоящий спортивный праздник без границ», — уверен Хамитов. Кроме этого, речь идет о введении упрощенного визового режима для иностранных гостей — такая практика существует на Олимпийских играх. Волонтерам также планируют пойти навстречу: им не придется получать разрешение на работу и уведомлять о свое прибытии. «И еще одна важная инициатива — разрешить в местах соревнований рекламу пива и азартных игр. Это поможет привлечь дополнительное финансирование», — пояснил Хамитов. Всемирные Игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября — по поручению президента РФ Владимира Путина. 23 января в правительстве состоялось первое заседание регионального оргкомитета, на котором обозначили ключевые направления подготовки. При этом Международный олимпийский комитет призвал иностранные правительства и спортсменов отказаться от участия в российских соревнованиях.