МОК призвал спортсменов и правительства отказаться от участия в Играх Дружбы

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Чествование олимпийской сборной в ВТБ Арене. Москва, спортсмены, команда россии, триколор, флаг россии, олимпийская сборная, олимпийцы, российские флаги
В МОК отметили, что не приемлют политизацию спорта, как на Играх Дружбы Фото:

Международный олимпийский комитет (МОК) призвал иностранные правительства и спортсменов отказаться от участия в российских Играх Дружбы. Там отметили, что в олимпийском движении не приемлют политизацию спорта с помощью инициативы проведения подобных мероприятий. Об этом говорится в декларации МОК.

«Это циничная попытка Российской Федерации политизировать спорт. Комиссия спортсменов МОК, представляющая всех олимпийских спортсменов мира, категорически выступает против использования спортсменов в политической пропаганде», — говорится в документе. Также отмечается, что комиссия видит риск того, что спортсменов заставляют участвовать в Играх Дружбы.

По поручению президента РФ Владимира Путина, всемирные «Игры Дружбы» пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года. Первое заседание регионального оргкомитета состоялось 23 января, на нем обозначили ключевые направления подготовки к мероприятию.

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Международный олимпийский комитет (МОК) призвал иностранные правительства и спортсменов отказаться от участия в российских Играх Дружбы. Там отметили, что в олимпийском движении не приемлют политизацию спорта с помощью инициативы проведения подобных мероприятий. Об этом говорится в декларации МОК. «Это циничная попытка Российской Федерации политизировать спорт. Комиссия спортсменов МОК, представляющая всех олимпийских спортсменов мира, категорически выступает против использования спортсменов в политической пропаганде», — говорится в документе. Также отмечается, что комиссия видит риск того, что спортсменов заставляют участвовать в Играх Дружбы. По поручению президента РФ Владимира Путина, всемирные «Игры Дружбы» пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года. Первое заседание регионального оргкомитета состоялось 23 января, на нем обозначили ключевые направления подготовки к мероприятию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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