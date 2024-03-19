МОК призвал спортсменов и правительства отказаться от участия в Играх Дружбы

19 марта 2024 в 16:07 Размер текста - 17 +

В МОК отметили, что не приемлют политизацию спорта, как на Играх Дружбы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Международный олимпийский комитет (МОК) призвал иностранные правительства и спортсменов отказаться от участия в российских Играх Дружбы. Там отметили, что в олимпийском движении не приемлют политизацию спорта с помощью инициативы проведения подобных мероприятий. Об этом говорится в декларации МОК. «Это циничная попытка Российской Федерации политизировать спорт. Комиссия спортсменов МОК, представляющая всех олимпийских спортсменов мира, категорически выступает против использования спортсменов в политической пропаганде», — говорится в документе . Также отмечается, что комиссия видит риск того, что спортсменов заставляют участвовать в Играх Дружбы. По поручению президента РФ Владимира Путина, всемирные «Игры Дружбы» пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года. Первое заседание регионального оргкомитета состоялось 23 января, на нем обозначили ключевые направления подготовки к мероприятию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Международный олимпийский комитет (МОК) призвал иностранные правительства и спортсменов отказаться от участия в российских Играх Дружбы. Там отметили, что в олимпийском движении не приемлют политизацию спорта с помощью инициативы проведения подобных мероприятий. Об этом говорится в декларации МОК. «Это циничная попытка Российской Федерации политизировать спорт. Комиссия спортсменов МОК, представляющая всех олимпийских спортсменов мира, категорически выступает против использования спортсменов в политической пропаганде», — говорится в документе. Также отмечается, что комиссия видит риск того, что спортсменов заставляют участвовать в Играх Дружбы. По поручению президента РФ Владимира Путина, всемирные «Игры Дружбы» пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года. Первое заседание регионального оргкомитета состоялось 23 января, на нем обозначили ключевые направления подготовки к мероприятию.