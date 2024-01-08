Налоговики требуют обанкротить челябинский ресторан «На старом месте»

Налоговики подали иск о банкротстве ресторана на «На старом месте» в Челябинске. Сообщение об этом появилось в картотеке дел арбитражного суда региона.
«Заявление о признании должника банкротом», — указано в картотеке. Ходатайство, поданное Межрайонной инспекцией ФНС №32 по Челябинской области, пока не принято к производству.
Согласно данным сервиса СБИС, долг ресторана перед налоговиками составляет 468 тысяч 923 рубля. Эту сумму ИФНС пытается взыскать с октября 2023 года.
Собственником ООО «На старом месте» является Рамиль Сайфутдинов. Сам ресторан был открыт в 2009 году в центре Челябинска. URA.RU отправила запрос в ресторан, ответ на который будет опубликован после получения.
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