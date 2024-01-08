08 января 2024
07 января 2024

Налоговики требуют обанкротить челябинский ресторан «На старом месте»

© Служба новостей «URA.RU»
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Федеральная налоговая служба. Нижневартовск, налоги, фнс, федеральная налоговая служба, налоговая, герб россии
Ресторан не заплатил налоги на сумму порядка 470 тысяч рублей Фото:

Налоговики подали иск о банкротстве ресторана на «На старом месте» в Челябинске. Сообщение об этом появилось в картотеке дел арбитражного суда региона.

«Заявление о признании должника банкротом», — указано в картотеке. Ходатайство, поданное Межрайонной инспекцией ФНС №32 по Челябинской области, пока не принято к производству.

Согласно данным сервиса СБИС, долг ресторана перед налоговиками составляет 468 тысяч 923 рубля. Эту сумму ИФНС пытается взыскать с октября 2023 года.

Собственником ООО «На старом месте» является Рамиль Сайфутдинов. Сам ресторан был открыт в 2009 году в центре Челябинска. URA.RU отправила запрос в ресторан, ответ на который будет опубликован после получения.

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Налоговики подали иск о банкротстве ресторана на «На старом месте» в Челябинске. Сообщение об этом появилось в картотеке дел арбитражного суда региона. «Заявление о признании должника банкротом», — указано в картотеке. Ходатайство, поданное Межрайонной инспекцией ФНС №32 по Челябинской области, пока не принято к производству. Согласно данным сервиса СБИС, долг ресторана перед налоговиками составляет 468 тысяч 923 рубля. Эту сумму ИФНС пытается взыскать с октября 2023 года. Собственником ООО «На старом месте» является Рамиль Сайфутдинов. Сам ресторан был открыт в 2009 году в центре Челябинска. URA.RU отправила запрос в ресторан, ответ на который будет опубликован после получения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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