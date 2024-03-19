19 марта 2024

Наркоман из Кузнецка за взятки фиктивно прописал в ХМАО восемь человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина за деньги зарегистрировал в своей квартире восемь человек Фото:

Наркоман из Кузнецка (Пензенская область) фиктивно прописал в своей квартире в Игриме (ХМАО) восемь человек из других субъектов РФ. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Наркоман из Кузнецка регистрировал граждан в своей квартире в Игриме. Все зарегистрированные граждане — жители [других субъектов РФ]», — сообщил агентству источник.

Официально пресс-служба УМВД ХМАО сообщает, что 52-летний житель Кузнецка, имея жилье на территории Югры, регистрировал россиян в своей квартире через Госуслуги за денежное вознаграждение. «Ранее подозреваемый неоднократно привлекался к административной ответственности за немедицинское потребление наркотических средств, отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения», — сообщает пресс-служба в telegram-канале «Полиция Югры».

Возбуждено уголовное дело по статье 322 УК РФ «фиктивная регистрация гражданина РФ». Ему грозит штраф до 500 тысяч или лишение свободы до трех лет.

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Наркоман из Кузнецка (Пензенская область) фиктивно прописал в своей квартире в Игриме (ХМАО) восемь человек из других субъектов РФ. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Наркоман из Кузнецка регистрировал граждан в своей квартире в Игриме. Все зарегистрированные граждане — жители [других субъектов РФ]», — сообщил агентству источник. Официально пресс-служба УМВД ХМАО сообщает, что 52-летний житель Кузнецка, имея жилье на территории Югры, регистрировал россиян в своей квартире через Госуслуги за денежное вознаграждение. «Ранее подозреваемый неоднократно привлекался к административной ответственности за немедицинское потребление наркотических средств, отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения», — сообщает пресс-служба в telegram-канале «Полиция Югры». Возбуждено уголовное дело по статье 322 УК РФ «фиктивная регистрация гражданина РФ». Ему грозит штраф до 500 тысяч или лишение свободы до трех лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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