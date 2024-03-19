Таможенники Екатеринбурга изъяли 20 тонн нелегальной одежды на 20 млн рублей. Партию, произведенную в КНР, привезли из Казахстана. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Партию в 20 тонн нашли в фуре, следовавшей из Казахстана в Екатеринбург для разгрузки на одном из оптовых рынков. В большегрузе перевозили почти 60 тысяч единиц одежды. Согласно ярлыкам, все товары изготовлены в Китае и Южной Корее», — пишет telegram-канал «ФТС России | ProТаможню».
Общая сумма неуплаченных таможенных платежей составила 24 млн рублей. В настоящее время партия находится на складе временного хранения.
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