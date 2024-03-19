В Екатеринбурге изъяли тонны нелегальной одежды на 77 млн рублей. Фото

20 марта 2024 в 14:28 Размер текста - 17 +

Общий вес нелегальной партии составил 20 тонн Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Таможенники Екатеринбурга изъяли 20 тонн нелегальной одежды на 20 млн рублей. Партию, произведенную в КНР, привезли из Казахстана. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Партию в 20 тонн нашли в фуре, следовавшей из Казахстана в Екатеринбург для разгрузки на одном из оптовых рынков. В большегрузе перевозили почти 60 тысяч единиц одежды. Согласно ярлыкам, все товары изготовлены в Китае и Южной Корее», — пишет telegram-канал «ФТС России | ProТаможню». Общая сумма неуплаченных таможенных платежей составила 24 млн рублей. В настоящее время партия находится на складе временного хранения. telegram-канал «ФТС России | ProТаможню» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Таможенники Екатеринбурга изъяли 20 тонн нелегальной одежды на 20 млн рублей. Партию, произведенную в КНР, привезли из Казахстана. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Партию в 20 тонн нашли в фуре, следовавшей из Казахстана в Екатеринбург для разгрузки на одном из оптовых рынков. В большегрузе перевозили почти 60 тысяч единиц одежды. Согласно ярлыкам, все товары изготовлены в Китае и Южной Корее», — пишет telegram-канал «ФТС России | ProТаможню». Общая сумма неуплаченных таможенных платежей составила 24 млн рублей. В настоящее время партия находится на складе временного хранения.