19 марта 2024

В Екатеринбурге изъяли тонны нелегальной одежды на 77 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Общий вес нелегальной партии составил 20 тонн Фото:

Таможенники Екатеринбурга изъяли 20 тонн нелегальной одежды на 20 млн рублей. Партию, произведенную в КНР, привезли из Казахстана. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Партию в 20 тонн нашли в фуре, следовавшей из Казахстана в Екатеринбург для разгрузки на одном из оптовых рынков. В большегрузе перевозили почти 60 тысяч единиц одежды. Согласно ярлыкам, все товары изготовлены в Китае и Южной Корее», — пишет telegram-канал «ФТС России | ProТаможню».

Общая сумма неуплаченных таможенных платежей составила 24 млн рублей. В настоящее время партия находится на складе временного хранения.

Фото:

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Таможенники Екатеринбурга изъяли 20 тонн нелегальной одежды на 20 млн рублей. Партию, произведенную в КНР, привезли из Казахстана. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Партию в 20 тонн нашли в фуре, следовавшей из Казахстана в Екатеринбург для разгрузки на одном из оптовых рынков. В большегрузе перевозили почти 60 тысяч единиц одежды. Согласно ярлыкам, все товары изготовлены в Китае и Южной Корее», — пишет telegram-канал «ФТС России | ProТаможню». Общая сумма неуплаченных таможенных платежей составила 24 млн рублей. В настоящее время партия находится на складе временного хранения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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