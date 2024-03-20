Президент ФК «Урал» вспомнил забавную встречу с Василием Уткиным

Президент «Урала» Иванов выразил соболезнования родным Василия Уткина
© Служба новостей «URA.RU»
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Василия Уткина не стало 19 марта Фото:

Президента ФК «Урал» Григорий Иванова вспомнил свою первую встречу со спортивным комментатором Василием Уткиным. Однажды они пересеклись на финале кубка России по мини-футболу, где произошел забавный случай, передает слова главы клуба пресс-служба «Урала».

«Тогда впервые увидел его вживую. Забавный момент. Он заходит в зал с оператором. Тут же вылетает мяч с паркета и попадает Василию в лоб. Больше на мини-футболе его не видел», — рассказал Иванов.

Также он вспомнил встречу на стадионе «Уралмаш» в Екатеринбурге. Уткин приехал на Урал в составе московской команды — в качестве запасного вратаря. Из-за травмы товарища Василию пришлось выйти на поле. Несмотря на то, что в тот день играли именитые футболисты, внимание публики приковал Уткин.

Президент «Урала» отметил, что Уткин был талантливым комментатором, журналистом и блогером. «От себя лично и от клуба выражаю искренние соболезнования всем, для кого уход Василия стал невосполнимой потерей. Когда уходят такие люди, на душе пустеет», — заявил Иванов.

Василий Уткин был экстренно госпитализирован 19 марта, но спасти жизнь известного журналиста не удалось. По предварительным данным, причиной смерти стала закупорка артерий в легких. Чем запомнился голос российского спорта — в материале URA.RU.

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Президента ФК «Урал» Григорий Иванова вспомнил свою первую встречу со спортивным комментатором Василием Уткиным. Однажды они пересеклись на финале кубка России по мини-футболу, где произошел забавный случай, передает слова главы клуба пресс-служба «Урала». «Тогда впервые увидел его вживую. Забавный момент. Он заходит в зал с оператором. Тут же вылетает мяч с паркета и попадает Василию в лоб. Больше на мини-футболе его не видел», — рассказал Иванов. Также он вспомнил встречу на стадионе «Уралмаш» в Екатеринбурге. Уткин приехал на Урал в составе московской команды — в качестве запасного вратаря. Из-за травмы товарища Василию пришлось выйти на поле. Несмотря на то, что в тот день играли именитые футболисты, внимание публики приковал Уткин. Президент «Урала» отметил, что Уткин был талантливым комментатором, журналистом и блогером. «От себя лично и от клуба выражаю искренние соболезнования всем, для кого уход Василия стал невосполнимой потерей. Когда уходят такие люди, на душе пустеет», — заявил Иванов. Василий Уткин был экстренно госпитализирован 19 марта, но спасти жизнь известного журналиста не удалось. По предварительным данным, причиной смерти стала закупорка артерий в легких. Чем запомнился голос российского спорта — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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