20 марта 2024

«Аэрофлот» составил программу полетов из Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, аэрофлот, самолет
Авиарейсы зимнего расписания продлят до мая Фото:

Группа компаний «Аэрофлот» опубликовала программу полетов из Екатеринбурга по 13 внутренним и зарубежным направлениям. Об этом рассказали в пресс-службе холдинга.

«Аэрофлот будет выполнять рейсы из Екатеринбурга в Москву (Шереметьево), Минеральные Воды, Сочи, Стамбул, Анталью, Ереван. На апрель и начало мая будут продлены направления зимнего расписания в Бангкок, на Пхукет и Гоа», — сказано в сообщении.

Авиакомпания «Победа» запланировала полеты в Москву (Шереметьево и Внуково), Санкт-Петербург, Калининград. Самолеты перевозчика «Россия» будут летать в те же аэропорта Москвы, Санкт-Петербург, Красноярск и Пензу.

«Уральские авиалинии» анонсировали полеты из Екатеринбурга в столицу Китая — Пекин с 4 апреля. Вылеты будут осуществляться по понедельникам, четвергам и субботам на лайнерах Airbus A319.

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Группа компаний «Аэрофлот» опубликовала программу полетов из Екатеринбурга по 13 внутренним и зарубежным направлениям. Об этом рассказали в пресс-службе холдинга. «Аэрофлот будет выполнять рейсы из Екатеринбурга в Москву (Шереметьево), Минеральные Воды, Сочи, Стамбул, Анталью, Ереван. На апрель и начало мая будут продлены направления зимнего расписания в Бангкок, на Пхукет и Гоа», — сказано в сообщении. Авиакомпания «Победа» запланировала полеты в Москву (Шереметьево и Внуково), Санкт-Петербург, Калининград. Самолеты перевозчика «Россия» будут летать в те же аэропорта Москвы, Санкт-Петербург, Красноярск и Пензу. «Уральские авиалинии» анонсировали полеты из Екатеринбурга в столицу Китая — Пекин с 4 апреля. Вылеты будут осуществляться по понедельникам, четвергам и субботам на лайнерах Airbus A319.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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