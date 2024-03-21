Как и анонсировало URA.RU, Екатеринбург с рабочим визитом посетил глава минздрава РФ Михаил Мурашко. Он представил коллективу института охраны материнства и младенчества нового директора Юрия Семенова, сообщает департамент информационной политики региона в telegram-канале.
«Доктор медицинских наук, врач высшей категории, заслуженный врач России Юрий Семенов назначен директором учреждения с 1 марта. Его представил коллективу министр здравоохранения Михаил Мурашко», — рассказали в департаменте.
Присутствовавший на встрече свердловский губернатор Евгений Куйвашев отметил большую роль НИИ ОММ в родовспоможении и лечении патологий и выразил надежду, что новый глава института хорошо впишется в коллектив. Семенов, в свою очередь, доложил главе региона о направлениях работы института. В частности, об организации исследований и проведении диссертационных работ, а также оказании качественной медпомощи.
Юрий Семенов — бывший министр здравоохранения Челябинской области и экс-главврач областного перинатального центра. НИИ ОММ — крупнейший институт Минздрава. Известно, что при непосредственном участии Мурашко решается вопрос о строительстве нового комплекса НИИ в Академическом районе Екатеринбурга.
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