21 марта 2024

В Екатеринбург прилетел глава минздрава Мурашко. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин. AI Journey. Путешествие в мир искусственного интеллекта., мурашко михаил
Слухи о приезде главы минздрава ходили еще до президентских выборов Фото:

Как и анонсировало URA.RU, Екатеринбург с рабочим визитом посетил глава минздрава РФ Михаил Мурашко. Он представил коллективу института охраны материнства и младенчества нового директора Юрия Семенова, сообщает департамент информационной политики региона в telegram-канале.

«Доктор медицинских наук, врач высшей категории, заслуженный врач России Юрий Семенов назначен директором учреждения с 1 марта. Его представил коллективу министр здравоохранения Михаил Мурашко», — рассказали в департаменте.

Присутствовавший на встрече свердловский губернатор Евгений Куйвашев отметил большую роль НИИ ОММ в родовспоможении и лечении патологий и выразил надежду, что новый глава института хорошо впишется в коллектив. Семенов, в свою очередь, доложил главе региона о направлениях работы института. В частности, об организации исследований и проведении диссертационных работ, а также оказании качественной медпомощи.

Юрий Семенов — бывший министр здравоохранения Челябинской области и экс-главврач областного перинатального центра. НИИ ОММ — крупнейший институт Минздрава. Известно, что при непосредственном участии Мурашко решается вопрос о строительстве нового комплекса НИИ в Академическом районе Екатеринбурга.

Юрий Семенов заступил на новую должность 1 марта
Юрий Семенов заступил на новую должность 1 марта
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Как и анонсировало URA.RU, Екатеринбург с рабочим визитом посетил глава минздрава РФ Михаил Мурашко. Он представил коллективу института охраны материнства и младенчества нового директора Юрия Семенова, сообщает департамент информационной политики региона в telegram-канале. «Доктор медицинских наук, врач высшей категории, заслуженный врач России Юрий Семенов назначен директором учреждения с 1 марта. Его представил коллективу министр здравоохранения Михаил Мурашко», — рассказали в департаменте. Присутствовавший на встрече свердловский губернатор Евгений Куйвашев отметил большую роль НИИ ОММ в родовспоможении и лечении патологий и выразил надежду, что новый глава института хорошо впишется в коллектив. Семенов, в свою очередь, доложил главе региона о направлениях работы института. В частности, об организации исследований и проведении диссертационных работ, а также оказании качественной медпомощи. Юрий Семенов — бывший министр здравоохранения Челябинской области и экс-главврач областного перинатального центра. НИИ ОММ — крупнейший институт Минздрава. Известно, что при непосредственном участии Мурашко решается вопрос о строительстве нового комплекса НИИ в Академическом районе Екатеринбурга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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