Политика В Екатеринбург прилетел глава минздрава Мурашко. Фото 22 марта 2024 в 15:32 Размер текста - 17 + Слухи о приезде главы минздрава ходили еще до президентских выборов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Как и анонсировало URA.RU, Екатеринбург с рабочим визитом посетил глава минздрава РФ Михаил Мурашко. Он представил коллективу института охраны материнства и младенчества нового директора Юрия Семенова, сообщает департамент информационной политики региона в telegram-канале. «Доктор медицинских наук, врач высшей категории, заслуженный врач России Юрий Семенов назначен директором учреждения с 1 марта. Его представил коллективу министр здравоохранения Михаил Мурашко», — рассказали в департаменте. Присутствовавший на встрече свердловский губернатор Евгений Куйвашев отметил большую роль НИИ ОММ в родовспоможении и лечении патологий и выразил надежду, что новый глава института хорошо впишется в коллектив. Семенов, в свою очередь, доложил главе региона о направлениях работы института. В частности, об организации исследований и проведении диссертационных работ, а также оказании качественной медпомощи. Юрий Семенов — бывший министр здравоохранения Челябинской области и экс-главврач областного перинатального центра. НИИ ОММ — крупнейший институт Минздрава. Известно, что при непосредственном участии Мурашко решается вопрос о строительстве нового комплекса НИИ в Академическом районе Екатеринбурга. Юрий Семенов заступил на новую должность 1 марта Фото: департамент информполитики региона Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Как и анонсировало URA.RU, Екатеринбург с рабочим визитом посетил глава минздрава РФ Михаил Мурашко. Он представил коллективу института охраны материнства и младенчества нового директора Юрия Семенова, сообщает департамент информационной политики региона в telegram-канале. «Доктор медицинских наук, врач высшей категории, заслуженный врач России Юрий Семенов назначен директором учреждения с 1 марта. Его представил коллективу министр здравоохранения Михаил Мурашко», — рассказали в департаменте. Присутствовавший на встрече свердловский губернатор Евгений Куйвашев отметил большую роль НИИ ОММ в родовспоможении и лечении патологий и выразил надежду, что новый глава института хорошо впишется в коллектив. Семенов, в свою очередь, доложил главе региона о направлениях работы института. В частности, об организации исследований и проведении диссертационных работ, а также оказании качественной медпомощи. Юрий Семенов — бывший министр здравоохранения Челябинской области и экс-главврач областного перинатального центра. НИИ ОММ — крупнейший институт Минздрава. Известно, что при непосредственном участии Мурашко решается вопрос о строительстве нового комплекса НИИ в Академическом районе Екатеринбурга. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям