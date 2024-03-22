Комарова предложила Воробьеву помощь от ХМАО после теракта в «Крокус Сити Холле»

Губернатор ХМАО Наталья Комарова предложила губернатору Московской области Андрею Воробьеву привлечь югорских специалистов для ликвидации последствий теракта в «Крокус Сити Холле». Спасателей, волонтеров и медиков могут оперативно направить в столицу для разбора завалов и оказания пострадавшим медицинской и психологической помощи. Заявление глава Югры сделала в своем telegram-канале.
«Предложила губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву, при необходимости, использовать югорских специалистов, волонтеров для работы на завалах от разрушения „Крокус Сити Холла“, оказания пострадавшим медицинской, психологической помощи», — написала губернатор. Теракт в концертном зале произошел ночью 22 марта — неизвестные расстреляли людей и устроили пожар.
Комарова уточнила, что ситуация в регионе спокойная, под контролем. «Все службы — на страже вашей безопасности. Будьте бдительными. О каждом бесхозяйном автомобиле, предмете, других беспокоящих вас фактах немедленно сообщайте на единый номер вызова служб экстренного реагирования — 112», — добавила глава региона.
Ранее URA.RU писало, что СК сообщил о 93 погибших в ходе теракта. Пострадало более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент.
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