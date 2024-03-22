22 марта 2024

Комарова предложила Воробьеву помощь от ХМАО после теракта в «Крокус Сити Холле»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всероссийский форум национального единства. Ханты-Мансийск, комарова наталья
Губернатор ХМАО Наталья Комарова предложила помочь Подмосковью Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Губернатор ХМАО Наталья Комарова предложила губернатору Московской области Андрею Воробьеву привлечь югорских специалистов для ликвидации последствий теракта в «Крокус Сити Холле». Спасателей, волонтеров и медиков могут оперативно направить в столицу для разбора завалов и оказания пострадавшим медицинской и психологической помощи. Заявление глава Югры сделала в своем telegram-канале.

«Предложила губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву, при необходимости, использовать югорских специалистов, волонтеров для работы на завалах от разрушения „Крокус Сити Холла“, оказания пострадавшим медицинской, психологической помощи», — написала губернатор. Теракт в концертном зале произошел ночью 22 марта — неизвестные расстреляли людей и устроили пожар.

Комарова уточнила, что ситуация в регионе спокойная, под контролем. «Все службы — на страже вашей безопасности. Будьте бдительными. О каждом бесхозяйном автомобиле, предмете, других беспокоящих вас фактах немедленно сообщайте на единый номер вызова служб экстренного реагирования — 112», — добавила глава региона.

Ранее URA.RU писало, что СК сообщил о 93 погибших в ходе теракта. Пострадало более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор ХМАО Наталья Комарова предложила губернатору Московской области Андрею Воробьеву привлечь югорских специалистов для ликвидации последствий теракта в «Крокус Сити Холле». Спасателей, волонтеров и медиков могут оперативно направить в столицу для разбора завалов и оказания пострадавшим медицинской и психологической помощи. Заявление глава Югры сделала в своем telegram-канале. «Предложила губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву, при необходимости, использовать югорских специалистов, волонтеров для работы на завалах от разрушения „Крокус Сити Холла“, оказания пострадавшим медицинской, психологической помощи», — написала губернатор. Теракт в концертном зале произошел ночью 22 марта — неизвестные расстреляли людей и устроили пожар. Комарова уточнила, что ситуация в регионе спокойная, под контролем. «Все службы — на страже вашей безопасности. Будьте бдительными. О каждом бесхозяйном автомобиле, предмете, других беспокоящих вас фактах немедленно сообщайте на единый номер вызова служб экстренного реагирования — 112», — добавила глава региона. Ранее URA.RU писало, что СК сообщил о 93 погибших в ходе теракта. Пострадало более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...