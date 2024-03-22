Жители ХМАО несут цветы к мемориалам жертвам теракта в «Крокусе». Фото

23 марта 2024 в 14:59 Размер текста - 17 +

Жители ХМАО несут цветы в память о погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» Фото: Кристина Радионова @ URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Жители городов ХМАО несут цветы к мемориалам в память о погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Фотографиями с места событий делятся корреспонденты из Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска. В Нижневартовске возложить цветы можно к стеле «Добрый ангел мира» на пересечении проезда Куропаткина и улицы Пикмана. В 13.00 к памятнику прибыл глава города Дмитрий Кощенко, другие политики и общественники города, а также неравнодушные жители, которые приняли участие в акции памяти. «Это не просто бесчеловечно, это по-скотски, это вообще непонятно как — людей, пришедших за покупками, на какие-то развлекательные мероприятия, просто расстрелять, лишить жизни…» — заявил глава фракции ЕР в думе Нижневартовска Владимир Джек. В Сургуте к стихийному мемориалу у филармонии люди начали подходить чуть позже. «К 14.00 на площади Советов собралась толпа горожан. Среди них были и представители молодежной политики. В память жертв теракта сургутяне оставили на фасаде фонтана перед городской филармонией цветы, лампады, мягкие игрушки», — передает корреспондент из Сургута. Среди участников акции слышны разговоры о том, что в ближайших магазинах уже невозможно купить гвоздики. В Ханты-Мансийске губернатор Югры Наталья Комарова и ее заместители возложили цветы к подножию монумента «Югра многоликая». Губернатор лично раздавала гвоздики детям, чтобы они могли присоединиться к акции памяти. Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел ночью 22 марта. По предварительным данным, погибли 93 человека, пострадали более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители городов ХМАО несут цветы к мемориалам в память о погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Фотографиями с места событий делятся корреспонденты из Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска. В Нижневартовске возложить цветы можно к стеле «Добрый ангел мира» на пересечении проезда Куропаткина и улицы Пикмана. В 13.00 к памятнику прибыл глава города Дмитрий Кощенко, другие политики и общественники города, а также неравнодушные жители, которые приняли участие в акции памяти. «Это не просто бесчеловечно, это по-скотски, это вообще непонятно как — людей, пришедших за покупками, на какие-то развлекательные мероприятия, просто расстрелять, лишить жизни…» — заявил глава фракции ЕР в думе Нижневартовска Владимир Джек. В Сургуте к стихийному мемориалу у филармонии люди начали подходить чуть позже. «К 14.00 на площади Советов собралась толпа горожан. Среди них были и представители молодежной политики. В память жертв теракта сургутяне оставили на фасаде фонтана перед городской филармонией цветы, лампады, мягкие игрушки», — передает корреспондент из Сургута. Среди участников акции слышны разговоры о том, что в ближайших магазинах уже невозможно купить гвоздики. В Ханты-Мансийске губернатор Югры Наталья Комарова и ее заместители возложили цветы к подножию монумента «Югра многоликая». Губернатор лично раздавала гвоздики детям, чтобы они могли присоединиться к акции памяти. Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел ночью 22 марта. По предварительным данным, погибли 93 человека, пострадали более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент.