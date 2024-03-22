22 марта 2024

Губернатор ХМАО и ее замы почтили память погибших во время теракта в «Крокусе». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор ХМАО Наталья Комарова возложила цветы в память о погибших в Подмосковье
Губернатор ХМАО Наталья Комарова возложила цветы в память о погибших в Подмосковье Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Губернатор ХМАО Наталья Комарова и ее заместители почтили память погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Акция прошла в Ханты-Мансийске возле монумента «Югра многоликая», передает журналист URA.RU с места событий.

«Губернатор ХМАО Наталья Комарова, ее заместители и жители Ханты-Мансийска возложили цветы к памятнику „Югра многоликая“. В акции памяти жертв террора также приняли участие иностранные делегаты кинофестиваля „Дух Огня“», — сообщает корреспондент.

Комарова лично раздавала гвоздики детям, которые также подходили к мемориалу. В акции приняли участие первые заместители губернатора ХМАО Алексей Шипилов и Алексей Забозлаев, вице-губернаторы Азат Ислаев, Ольга Литова, Павел Ципорин, Сергей Афанасьев, Елена Шумакова, Всеволод Кольцов и другие югорские политики.

В Югре отменены все развлекательные мероприятия. Зимние игры паралимпийцев и кинофестиваль «Дух Огня» решено провести в закрытом режиме, без зрителей и болельщиков.

В Подмосковье в концертном зале «Крокус Сити Холл» неизвестные расстреляли жителей. На данный момент известно о 93 погибших, пострадавших — более 100. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова и ее заместители почтили память погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Акция прошла в Ханты-Мансийске возле монумента «Югра многоликая», передает журналист URA.RU с места событий. «Губернатор ХМАО Наталья Комарова, ее заместители и жители Ханты-Мансийска возложили цветы к памятнику „Югра многоликая“. В акции памяти жертв террора также приняли участие иностранные делегаты кинофестиваля „Дух Огня“», — сообщает корреспондент. Комарова лично раздавала гвоздики детям, которые также подходили к мемориалу. В акции приняли участие первые заместители губернатора ХМАО Алексей Шипилов и Алексей Забозлаев, вице-губернаторы Азат Ислаев, Ольга Литова, Павел Ципорин, Сергей Афанасьев, Елена Шумакова, Всеволод Кольцов и другие югорские политики. В Югре отменены все развлекательные мероприятия. Зимние игры паралимпийцев и кинофестиваль «Дух Огня» решено провести в закрытом режиме, без зрителей и болельщиков. В Подмосковье в концертном зале «Крокус Сити Холл» неизвестные расстреляли жителей. На данный момент известно о 93 погибших, пострадавших — более 100. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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