23 марта 2024

В Челябинске нашли подростка, который обстрелял трамвай

© Служба новостей «URA.RU»
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Вывоз киосков с улицы Ракетная, 2. Екатеринбург, мигалка, полк ппс, полиция, проблесковый маячок
Полиция установила личность злоумышленника Фото:

В Челябинске полиция нашла подростка, который обстрелял трамвай в Металлургическом районе. 13-летний молодой человек повредил общественный транспорт из пневматического пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

«Полицейские установили, что 13-летний подросток причинил повреждения транспорту из пневматического пистолета. Теперь за совершенный проступок его родителям придется ответить перед законом», — заявили в пресс-службе ведомства.

Своими действиями школьник повредил стекло входной двери вагона трамвая. В результате происшествия никто не пострадал, отмечают в областном главке. Решается вопрос о привлечении его родителей к административной ответственности в соответствии со статьей 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Инцидент произошел на остановке Черкасской 23 марта. Из-за этого пришлось останавливать движение трамваев на перегоне «Улица Черкасская — Авторынок в направлении ЧМК».

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В Челябинске полиция нашла подростка, который обстрелял трамвай в Металлургическом районе. 13-летний молодой человек повредил общественный транспорт из пневматического пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России. «Полицейские установили, что 13-летний подросток причинил повреждения транспорту из пневматического пистолета. Теперь за совершенный проступок его родителям придется ответить перед законом», — заявили в пресс-службе ведомства. Своими действиями школьник повредил стекло входной двери вагона трамвая. В результате происшествия никто не пострадал, отмечают в областном главке. Решается вопрос о привлечении его родителей к административной ответственности в соответствии со статьей 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Инцидент произошел на остановке Черкасской 23 марта. Из-за этого пришлось останавливать движение трамваев на перегоне «Улица Черкасская — Авторынок в направлении ЧМК».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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