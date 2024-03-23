В Челябинске нашли подростка, который обстрелял трамвай

В Челябинске полиция нашла подростка, который обстрелял трамвай в Металлургическом районе. 13-летний молодой человек повредил общественный транспорт из пневматического пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
«Полицейские установили, что 13-летний подросток причинил повреждения транспорту из пневматического пистолета. Теперь за совершенный проступок его родителям придется ответить перед законом», — заявили в пресс-службе ведомства.
Своими действиями школьник повредил стекло входной двери вагона трамвая. В результате происшествия никто не пострадал, отмечают в областном главке. Решается вопрос о привлечении его родителей к административной ответственности в соответствии со статьей 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
Инцидент произошел на остановке Черкасской 23 марта. Из-за этого пришлось останавливать движение трамваев на перегоне «Улица Черкасская — Авторынок в направлении ЧМК».
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