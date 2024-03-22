В Челябинске неизвестные обстреляли трамвай

В Челябинске неизвестные 23 марта обстреляли трамвай. ЧП произошло на улице Черкасской, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
«На остановке Черкасской обстреляли трамвай. Два выстрела повредили дверь. Никто не пострадал», — сообщает telegram-канал «ЧП, ДТП и ТОП новости» со ссылкой на подписчика.
В официальном telegram-канале ООО «ЧелябГЭТ» (Челябинский городской электротранспорт) сообщалось, что движение трамваев на перегоне «Улица Черкасская — Авторынок в направлении ЧМК» было остановлено из-за технического повреждения вагона. Движение организовано через ЦХП, ЧМК — Коксохим, со стороны города — до кольца Першино
Как сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах, трамвай, по которому стреляли, уже доставлен в депо. На дверях трамвая обнаружены мелкие повреждения. «По данному факту проводится проверка. Обстоятельства случившегося выясняются», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
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