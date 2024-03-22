22 марта 2024

В Челябинске неизвестные обстреляли трамвай

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Октябрь в городе. Челябинск, рельсы, трамвайные пути, улица цвиллинга, благоустройство, трамвай, ремонт путей, новые рельсы
Трамвай обстреляли в Челябинске днем 23 марта Фото:

В Челябинске неизвестные 23 марта обстреляли трамвай. ЧП произошло на улице Черкасской, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

«На остановке Черкасской обстреляли трамвай. Два выстрела повредили дверь. Никто не пострадал», — сообщает telegram-канал «ЧП, ДТП и ТОП новости» со ссылкой на подписчика.

В официальном telegram-канале ООО «ЧелябГЭТ» (Челябинский городской электротранспорт) сообщалось, что движение трамваев на перегоне «Улица Черкасская — Авторынок в направлении ЧМК» было остановлено из-за технического повреждения вагона. Движение организовано через ЦХП, ЧМК — Коксохим, со стороны города — до кольца Першино

Как сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах, трамвай, по которому стреляли, уже доставлен в депо. На дверях трамвая обнаружены мелкие повреждения. «По данному факту проводится проверка. Обстоятельства случившегося выясняются», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске неизвестные 23 марта обстреляли трамвай. ЧП произошло на улице Черкасской, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД России. «На остановке Черкасской обстреляли трамвай. Два выстрела повредили дверь. Никто не пострадал», — сообщает telegram-канал «ЧП, ДТП и ТОП новости» со ссылкой на подписчика. В официальном telegram-канале ООО «ЧелябГЭТ» (Челябинский городской электротранспорт) сообщалось, что движение трамваев на перегоне «Улица Черкасская — Авторынок в направлении ЧМК» было остановлено из-за технического повреждения вагона. Движение организовано через ЦХП, ЧМК — Коксохим, со стороны города — до кольца Першино Как сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах, трамвай, по которому стреляли, уже доставлен в депо. На дверях трамвая обнаружены мелкие повреждения. «По данному факту проводится проверка. Обстоятельства случившегося выясняются», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...