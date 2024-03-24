Мэр Челябинска Наталья Котова распорядилась срочно проверить состояние крыш и фасадов в Челябинске. Об этом глава Челябинска распорядилась на аппаратном совещании 25 марта.
«Дайте поручение, чтобы управляющие компании по протечкам крыш все посмотрели и по разрушению фасадов. По наледи с крыш — продолжаем мониторить», — распорядилась Котова.
Как отметил на аппаратном совещании вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов, на данный момент в мэрию стали поступать обращения от жителей по кровлям. При этом управляющие компании достаточно оперативно справляются с ситуацией.
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