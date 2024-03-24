24 марта 2024
23 марта 2024

Котова распорядилась срочно проверить состояние крыш и фасадов в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Отчет Натальи Котовой на заседании Городской думы. Челябинск, корнев владимир, котова наталья
Котова распорядилась, чтобы УК проверили крыши и фасады на предмет протечек и разрушений Фото:

Мэр Челябинска Наталья Котова распорядилась срочно проверить состояние крыш и фасадов в Челябинске. Об этом глава Челябинска распорядилась на аппаратном совещании 25 марта.

«Дайте поручение, чтобы управляющие компании по протечкам крыш все посмотрели и по разрушению фасадов. По наледи с крыш — продолжаем мониторить», — распорядилась Котова.

Как отметил на аппаратном совещании вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов, на данный момент в мэрию стали поступать обращения от жителей по кровлям. При этом управляющие компании достаточно оперативно справляются с ситуацией.

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Мэр Челябинска Наталья Котова распорядилась срочно проверить состояние крыш и фасадов в Челябинске. Об этом глава Челябинска распорядилась на аппаратном совещании 25 марта. «Дайте поручение, чтобы управляющие компании по протечкам крыш все посмотрели и по разрушению фасадов. По наледи с крыш — продолжаем мониторить», — распорядилась Котова. Как отметил на аппаратном совещании вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов, на данный момент в мэрию стали поступать обращения от жителей по кровлям. При этом управляющие компании достаточно оперативно справляются с ситуацией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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