Раскрыты личности свердловских шахтеров, оказавшихся под завалами

Под завалами в свердловской шахте оказались 32-летний и 27-летний мужчины

25 марта 2024 в 13:23 Размер текста - 17 +

Рабочие подают признаки жизни, стуча по трубам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Под завалами в шахте СБУРа «Кальинская» (Свердловская область, Североуральск) оказались 32-летний Амозов и 27-летний Лоскунов. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка УМВД Валерий Горелых. «По предварительным сведениям, два местных жителя-проходчика — Амозов 1992 года рождения и Лоскунов 1997 года рождения. На момент подготовки этой новости они подают признаки жизни, стуча по трубам», — сказал полковник Горелых. По его сведениям, ЧП случилось 25 марта в 04:21 по местному времени. Горный удар спровоцировал обрушение горных пород. К застрявшим рабочим спустили бригаду медиков. Сейчас над их спасением работают 12 человек горноспасательного отряда, а также наиболее опытные шахтеры предприятия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Под завалами в шахте СБУРа «Кальинская» (Свердловская область, Североуральск) оказались 32-летний Амозов и 27-летний Лоскунов. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка УМВД Валерий Горелых. «По предварительным сведениям, два местных жителя-проходчика — Амозов 1992 года рождения и Лоскунов 1997 года рождения. На момент подготовки этой новости они подают признаки жизни, стуча по трубам», — сказал полковник Горелых. По его сведениям, ЧП случилось 25 марта в 04:21 по местному времени. Горный удар спровоцировал обрушение горных пород. К застрявшим рабочим спустили бригаду медиков. Сейчас над их спасением работают 12 человек горноспасательного отряда, а также наиболее опытные шахтеры предприятия.