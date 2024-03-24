24 марта 2024

Раскрыты личности свердловских шахтеров, оказавшихся под завалами

Под завалами в свердловской шахте оказались 32-летний и 27-летний мужчины
© Служба новостей «URA.RU»
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Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение Мариинский прииск. Свердловская область, добыча руды, шахта, шахтер, тоннель, вагонетка
Рабочие подают признаки жизни, стуча по трубам Фото:

Под завалами в шахте СБУРа «Кальинская» (Свердловская область, Североуральск) оказались 32-летний Амозов и 27-летний Лоскунов. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка УМВД Валерий Горелых.

«По предварительным сведениям, два местных жителя-проходчика — Амозов 1992 года рождения и Лоскунов 1997 года рождения. На момент подготовки этой новости они подают признаки жизни, стуча по трубам», — сказал полковник Горелых.

По его сведениям, ЧП случилось 25 марта в 04:21 по местному времени. Горный удар спровоцировал обрушение горных пород. К застрявшим рабочим спустили бригаду медиков. Сейчас над их спасением работают 12 человек горноспасательного отряда, а также наиболее опытные шахтеры предприятия.

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Под завалами в шахте СБУРа «Кальинская» (Свердловская область, Североуральск) оказались 32-летний Амозов и 27-летний Лоскунов. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка УМВД Валерий Горелых. «По предварительным сведениям, два местных жителя-проходчика — Амозов 1992 года рождения и Лоскунов 1997 года рождения. На момент подготовки этой новости они подают признаки жизни, стуча по трубам», — сказал полковник Горелых. По его сведениям, ЧП случилось 25 марта в 04:21 по местному времени. Горный удар спровоцировал обрушение горных пород. К застрявшим рабочим спустили бригаду медиков. Сейчас над их спасением работают 12 человек горноспасательного отряда, а также наиболее опытные шахтеры предприятия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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