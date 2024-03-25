В Екатеринбурге у парка Маяковского из реки вытащили труп

25 марта 2024 в 14:36 Размер текста - 17 +

По предварительным данным, история не носит криминальный характер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге из реки Исеть возле парка Маяковского вытащили труп. По факту смерти мужчины проводят проверку — делом занимается следственный отдел по Октябрьскому району. Об этом URA.RU рассказали в региональном Следственном комитете. «Следователем СКР проведен осмотр места происшествия, опросы очевидцев. Тело умершего направлено на судебную медицинскую экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти», — пояснили в пресс-службе ведомства. Пресс-секретарь свердловского главка Валерий Горелых пояснил: по предварительной информации история не связана с криминалом. «При внешнем осмотре явных признаков криминальной смерти нет, сведений о том, что смерть наступила в результате противоправных действий третьих лиц, не имеется. Более подробные обстоятельства выясняются», — уточнил полковник Горелых. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге из реки Исеть возле парка Маяковского вытащили труп. По факту смерти мужчины проводят проверку — делом занимается следственный отдел по Октябрьскому району. Об этом URA.RU рассказали в региональном Следственном комитете. «Следователем СКР проведен осмотр места происшествия, опросы очевидцев. Тело умершего направлено на судебную медицинскую экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти», — пояснили в пресс-службе ведомства. Пресс-секретарь свердловского главка Валерий Горелых пояснил: по предварительной информации история не связана с криминалом. «При внешнем осмотре явных признаков криминальной смерти нет, сведений о том, что смерть наступила в результате противоправных действий третьих лиц, не имеется. Более подробные обстоятельства выясняются», — уточнил полковник Горелых.