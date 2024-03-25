В Екатеринбурге у парка Маяковского из реки вытащили труп

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
По предварительным данным, история не носит криминальный характер Фото:

В Екатеринбурге из реки Исеть возле парка Маяковского вытащили труп. По факту смерти мужчины проводят проверку — делом занимается следственный отдел по Октябрьскому району. Об этом URA.RU рассказали в региональном Следственном комитете.

«Следователем СКР проведен осмотр места происшествия, опросы очевидцев. Тело умершего направлено на судебную медицинскую экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Пресс-секретарь свердловского главка Валерий Горелых пояснил: по предварительной информации история не связана с криминалом. «При внешнем осмотре явных признаков криминальной смерти нет, сведений о том, что смерть наступила в результате противоправных действий третьих лиц, не имеется. Более подробные обстоятельства выясняются», — уточнил полковник Горелых.

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В Екатеринбурге из реки Исеть возле парка Маяковского вытащили труп. По факту смерти мужчины проводят проверку — делом занимается следственный отдел по Октябрьскому району. Об этом URA.RU рассказали в региональном Следственном комитете. «Следователем СКР проведен осмотр места происшествия, опросы очевидцев. Тело умершего направлено на судебную медицинскую экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти», — пояснили в пресс-службе ведомства. Пресс-секретарь свердловского главка Валерий Горелых пояснил: по предварительной информации история не связана с криминалом. «При внешнем осмотре явных признаков криминальной смерти нет, сведений о том, что смерть наступила в результате противоправных действий третьих лиц, не имеется. Более подробные обстоятельства выясняются», — уточнил полковник Горелых.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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