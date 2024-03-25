Спасатели достали одного из рабочих, застрявших при обвале в шахте на Урале

25 марта 2024 в 15:42 Размер текста - 17 +

Шахтера госпитализируют Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Североуральске произошел обвал на шахте «Кальинская» СУБРа В Североуральске на шахте «Кальинская» (Свердловская область) спасли одного из горнорабочих, застрявших под завалами — Алексея Амозова. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе АО «СУБР». «На шахте „Кальинская“ АО „СУБР“ из-под завала спасен горнорабочий очистного забоя Алексей Амозов. Шахтер находится в сознании», — сказано в сообщении. Работника доставят в больницу. Обвал произошел ранним утром 25 марта. Над спасением работают горноспасательный отряд и наиболее опытные шахтеры предприятия. Следователи СКР уже возбудили уголовное дело. Полная информация о ЧП — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Североуральске на шахте «Кальинская» (Свердловская область) спасли одного из горнорабочих, застрявших под завалами — Алексея Амозова. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе АО «СУБР». «На шахте „Кальинская“ АО „СУБР“ из-под завала спасен горнорабочий очистного забоя Алексей Амозов. Шахтер находится в сознании», — сказано в сообщении. Работника доставят в больницу. Обвал произошел ранним утром 25 марта. Над спасением работают горноспасательный отряд и наиболее опытные шахтеры предприятия. Следователи СКР уже возбудили уголовное дело. Полная информация о ЧП — в сюжете URA.RU.