Спасатели достали одного из рабочих, застрявших при обвале в шахте на Урале

В Североуральске на шахте «Кальинская» (Свердловская область) спасли одного из горнорабочих, застрявших под завалами — Алексея Амозова. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе АО «СУБР».
«На шахте „Кальинская“ АО „СУБР“ из-под завала спасен горнорабочий очистного забоя Алексей Амозов. Шахтер находится в сознании», — сказано в сообщении. Работника доставят в больницу.
Обвал произошел ранним утром 25 марта. Над спасением работают горноспасательный отряд и наиболее опытные шахтеры предприятия. Следователи СКР уже возбудили уголовное дело. Полная информация о ЧП — в сюжете URA.RU.
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