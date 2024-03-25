Спасатели достали одного из рабочих, застрявших при обвале в шахте на Урале

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поездка Евгения Куйвашева в Североуральск: шахта Черемуховская-Глубокая и вручение ключей, шахта черемуховская глубокая, бокситы, шахтер
Шахтера госпитализируют Фото:
новость из сюжета
В Североуральске произошел обвал на шахте «Кальинская» СУБРа

В Североуральске на шахте «Кальинская» (Свердловская область) спасли одного из горнорабочих, застрявших под завалами — Алексея Амозова. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе АО «СУБР».

«На шахте „Кальинская“ АО „СУБР“ из-под завала спасен горнорабочий очистного забоя Алексей Амозов. Шахтер находится в сознании», — сказано в сообщении. Работника доставят в больницу.

Обвал произошел ранним утром 25 марта. Над спасением работают горноспасательный отряд и наиболее опытные шахтеры предприятия. Следователи СКР уже возбудили уголовное дело. Полная информация о ЧП — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Североуральске на шахте «Кальинская» (Свердловская область) спасли одного из горнорабочих, застрявших под завалами — Алексея Амозова. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе АО «СУБР». «На шахте „Кальинская“ АО „СУБР“ из-под завала спасен горнорабочий очистного забоя Алексей Амозов. Шахтер находится в сознании», — сказано в сообщении. Работника доставят в больницу. Обвал произошел ранним утром 25 марта. Над спасением работают горноспасательный отряд и наиболее опытные шахтеры предприятия. Следователи СКР уже возбудили уголовное дело. Полная информация о ЧП — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...