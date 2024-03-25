Губернатор Махонин поручил построить новые остановки для электричек в Перми

Дмитрий Махонин контролирует развитие транспорта в Прикамье Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обсудил с министром транспорта региона Сергеем Вешняковым итоги отрасли за 2023 год и планы 2024 год. Глава региона кроме прочего поручил министру заняться строительством новых остановочных пунктов для электричек, сообщает пресс-служба главы Прикамья.

«По итогам встречи Дмитрий Махонин поручил минтрансу Прикамья в 2024 году совместно с РЖД начать строительство новой остановочной инфраструктуры для электропоездов на территории краевой столицы», — говорится на сайте правительства и губернатора Пермского края. В пресс-службе минтранса URA.RU уточнили, что речь идет о двух остановочных пунктах в рамках развития «Наземного метро». На станциях «Попова» и «Пермь-I» предполагается строительство платформ, оборудованных навесами для пассажиров.

Также Махонин поручил Вешнякову запустить электросудно по новому водному маршруту до Закамска. Для этого необходимо подготовить причалы.

На встрече министр доложил об успехах в работе своего ведомства. Так, за 2023 год построено и приведено в нормативное состояние свыше 620 км региональных и муниципальных дорог. В Перми завершено строительство второго этапа ул. Строителей, окончена реконструкция автодороги Пермь — Ильинский и второй этап реконструкции трассы Пермь — Ильинский — Хохловка. В краевой столице отремонтированы улицы Ленина, Сибирская, «Площадь трех столетий». Кроме того, дороги края становятся более безопасными благодаря различным элементам — устанавливаются барьерные ограждения, камеры фото- и видеофиксации, шумовые полосы, дорожные знаки, пешеходные переходы.

На развитие общественного транспорта бюджет Прикамья потратил в 2023 году 9,6 млрд рублей. На эти деньги регион, в частности, закупил новые автобусы. Появились в Перми и электробусы. Также прибыли новые трамваи. Как отметил министр транспорта, удовлетворенность пермяков качеством пассажирских перевозок растет. А по итогам года транспортная система региона вновь признана одной из лучших в России, уступая Москве и Санкт-Петербургу.

На железнодорожном транспорте пассажиропоток по сравнению с 2022 годом вырос на 9,4%, а на воздушном на 15%. Власти увеличили количество субсидируемых авиамаршрутов с 16 до 19. Открыты три новых международных направления: Ереван, Баку и Минск.