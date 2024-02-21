На речном вокзале Перми за 70 млн рублей установят новый причал

21 февраля 2024 в 19:51 Размер текста - 17 +

Модульный причал установят на речном вокзале Пермь-I Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Власти Пермского края планируют оборудовать на речном вокзале краевой столицы модульный причал. На эти цели будет выделено более 70 млн рублей. «Средства планируется направить на изготовление и поставку дебаркадера и модульного причала на речной вокзал Пермь-I. Также профинансировать выполнение работ по установке электроснабжения зарядной станции и оснащение причала техсредствами для зарядки электросудов», — сообщается в пояснительной записке к законопроекту о внесении поправок в бюджет региона на период с 2024 по 2026 год. Документ опубликован на сайте заксобрания Пермского края. Уточняется, что финансирование будет проведено в два этапа. В 2024 году на обустройство причала из бюджета выделят 42,8 млн рублей, а в 2024 году — 28 млн рублей. Модульный понтон представляет собой сборно-разборную конструкцию. Она изготовлена из специального полиэтилена низкого давления и пригодна для использования как в пресной, так и в морской воде. Ранее URA.RU рассказывало, что Пермский краеведческий музей через электронные торги ищет подрядчика для возведения модульного причала для приема маломерных и круизных судов в этномузее «Хохловка». Начальная и максимальная цена контракта составляет 1,5 млн рублей.

Власти Пермского края планируют оборудовать на речном вокзале краевой столицы модульный причал. На эти цели будет выделено более 70 млн рублей. «Средства планируется направить на изготовление и поставку дебаркадера и модульного причала на речной вокзал Пермь-I. Также профинансировать выполнение работ по установке электроснабжения зарядной станции и оснащение причала техсредствами для зарядки электросудов», — сообщается в пояснительной записке к законопроекту о внесении поправок в бюджет региона на период с 2024 по 2026 год. Документ опубликован на сайте заксобрания Пермского края. Уточняется, что финансирование будет проведено в два этапа. В 2024 году на обустройство причала из бюджета выделят 42,8 млн рублей, а в 2024 году — 28 млн рублей. Модульный понтон представляет собой сборно-разборную конструкцию. Она изготовлена из специального полиэтилена низкого давления и пригодна для использования как в пресной, так и в морской воде. Ранее URA.RU рассказывало, что Пермский краеведческий музей через электронные торги ищет подрядчика для возведения модульного причала для приема маломерных и круизных судов в этномузее «Хохловка». Начальная и максимальная цена контракта составляет 1,5 млн рублей.