25 марта 2024

Мэрии Екатеринбурга не хватает денег, чтобы защитить школы от терактов

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбургу не хватает денег на оплату квалифицированной охраны в школах Фото:

Администрация Екатеринбурга просит гордуму увеличить бюджет на антитеррористическую безопасность школ и детсадов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии в своем неофициальном telegram-канале. Вопрос обсуждался на заседании гордумы за закрытыми дверями, то есть журналистов не пустили.

Бюджет города позволяет оплачивать услуги охраны не более 97 рублей в час, что является почти половиной от требуемой суммы, доложили чиновники. Квалифицированная охрана требует 160-170 рублей в час минимум, добавили они.

Ранее URA.RU со ссылкой на официальный доклад департамента образования сообщало, что в полной мере требованиям безопасности соответствуют лишь девять школ и детсадов города. В утвержденном в конце 2023 года бюджете на 2024-й на безопасность выделили порядка 35 млн рублей. Ожидается, что кратное увеличение этой суммы произойдет при корректировке бюджета.

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Администрация Екатеринбурга просит гордуму увеличить бюджет на антитеррористическую безопасность школ и детсадов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии в своем неофициальном telegram-канале. Вопрос обсуждался на заседании гордумы за закрытыми дверями, то есть журналистов не пустили. Бюджет города позволяет оплачивать услуги охраны не более 97 рублей в час, что является почти половиной от требуемой суммы, доложили чиновники. Квалифицированная охрана требует 160-170 рублей в час минимум, добавили они. Ранее URA.RU со ссылкой на официальный доклад департамента образования сообщало, что в полной мере требованиям безопасности соответствуют лишь девять школ и детсадов города. В утвержденном в конце 2023 года бюджете на 2024-й на безопасность выделили порядка 35 млн рублей. Ожидается, что кратное увеличение этой суммы произойдет при корректировке бюджета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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