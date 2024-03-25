Мэрии Екатеринбурга не хватает денег, чтобы защитить школы от терактов

26 марта 2024 в 13:23 Размер текста - 17 +

Екатеринбургу не хватает денег на оплату квалифицированной охраны в школах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Администрация Екатеринбурга просит гордуму увеличить бюджет на антитеррористическую безопасность школ и детсадов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии в своем неофициальном telegram-канале. Вопрос обсуждался на заседании гордумы за закрытыми дверями, то есть журналистов не пустили. Бюджет города позволяет оплачивать услуги охраны не более 97 рублей в час, что является почти половиной от требуемой суммы, доложили чиновники. Квалифицированная охрана требует 160-170 рублей в час минимум, добавили они. Ранее URA.RU со ссылкой на официальный доклад департамента образования сообщало, что в полной мере требованиям безопасности соответствуют лишь девять школ и детсадов города. В утвержденном в конце 2023 года бюджете на 2024-й на безопасность выделили порядка 35 млн рублей. Ожидается, что кратное увеличение этой суммы произойдет при корректировке бюджета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация Екатеринбурга просит гордуму увеличить бюджет на антитеррористическую безопасность школ и детсадов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии в своем неофициальном telegram-канале. Вопрос обсуждался на заседании гордумы за закрытыми дверями, то есть журналистов не пустили. Бюджет города позволяет оплачивать услуги охраны не более 97 рублей в час, что является почти половиной от требуемой суммы, доложили чиновники. Квалифицированная охрана требует 160-170 рублей в час минимум, добавили они. Ранее URA.RU со ссылкой на официальный доклад департамента образования сообщало, что в полной мере требованиям безопасности соответствуют лишь девять школ и детсадов города. В утвержденном в конце 2023 года бюджете на 2024-й на безопасность выделили порядка 35 млн рублей. Ожидается, что кратное увеличение этой суммы произойдет при корректировке бюджета.