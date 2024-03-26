В Нижнем Тагиле ребенок выпал из окна, мать прыгнула следом

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) днем 25 марта маленький мальчик оперся на москитную сетку, выпал из окна первого этажа дома и ударился головой о бетон. После этого мать ребенка прыгнула вниз и забрала поранившегося мальчика, рассказали очевидцы.
«Мальчик такой маленький, рухнул, быстро встал, явно совершенно не понимая, что произошло, и начал очень сильно плакать. Мы сразу же побежали к нему на помощь. Он стоял весь в крови. Это было страшное зрелище. Как мы подбежали, выпрыгнула мать, схватила ребенка, и они поспешно ушли», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Инцидент Нижний Тагил». Они уверены, что москитная сетка не выдержала вес ребенка.
Очевидцы подчеркнули, что под окнами многоэтажного дома находится железобетонная конструкция, об которую и ударился мальчик. Мать ребенка отнесла его домой на руках.
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