В Нижнем Тагиле ребенок выпал из окна, мать прыгнула следом

26 марта 2024 в 22:22 Размер текста - 17 +

Ребенок выпал из окна квартиры на первом этаже Фото: Илья Московец © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) днем 25 марта маленький мальчик оперся на москитную сетку, выпал из окна первого этажа дома и ударился головой о бетон. После этого мать ребенка прыгнула вниз и забрала поранившегося мальчика, рассказали очевидцы. «Мальчик такой маленький, рухнул, быстро встал, явно совершенно не понимая, что произошло, и начал очень сильно плакать. Мы сразу же побежали к нему на помощь. Он стоял весь в крови. Это было страшное зрелище. Как мы подбежали, выпрыгнула мать, схватила ребенка, и они поспешно ушли», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Инцидент Нижний Тагил». Они уверены, что москитная сетка не выдержала вес ребенка. Очевидцы подчеркнули, что под окнами многоэтажного дома находится железобетонная конструкция, об которую и ударился мальчик. Мать ребенка отнесла его домой на руках. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) днем 25 марта маленький мальчик оперся на москитную сетку, выпал из окна первого этажа дома и ударился головой о бетон. После этого мать ребенка прыгнула вниз и забрала поранившегося мальчика, рассказали очевидцы. «Мальчик такой маленький, рухнул, быстро встал, явно совершенно не понимая, что произошло, и начал очень сильно плакать. Мы сразу же побежали к нему на помощь. Он стоял весь в крови. Это было страшное зрелище. Как мы подбежали, выпрыгнула мать, схватила ребенка, и они поспешно ушли», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Инцидент Нижний Тагил». Они уверены, что москитная сетка не выдержала вес ребенка. Очевидцы подчеркнули, что под окнами многоэтажного дома находится железобетонная конструкция, об которую и ударился мальчик. Мать ребенка отнесла его домой на руках.