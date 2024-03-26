Матери, выбросившей новорожденного сына в Екатеринбурге, грозит пять лет тюрьмы

27 марта 2024 в 10:24 Размер текста - 17 +

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский райсуд Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Девушка, родившая и выбросившая новорожденного сына в Екатеринбурге, предстанет перед судом. Ей грозит до пяти лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Санкция статьи 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка) предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок до пяти лет», — сказано в сообщении. Молодая женщина родила ребенка на съемной квартире на улице Краснофлотцев. После чего положила его в пакет и выбросила из окна первого этажа в сугроб. Новорожденного спас случайный прохожий. По словам роженицы, она стала жертвой насилия и не знала о беременности, несмотря на это, семья собирается забрать малыша. Адвокат Георгий Краснов пояснил, что мать сможет вернуть ребенка после окончания следствия, если докажет адекватность своего поведения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Девушка, родившая и выбросившая новорожденного сына в Екатеринбурге, предстанет перед судом. Ей грозит до пяти лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Санкция статьи 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка) предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок до пяти лет», — сказано в сообщении. Молодая женщина родила ребенка на съемной квартире на улице Краснофлотцев. После чего положила его в пакет и выбросила из окна первого этажа в сугроб. Новорожденного спас случайный прохожий. По словам роженицы, она стала жертвой насилия и не знала о беременности, несмотря на это, семья собирается забрать малыша. Адвокат Георгий Краснов пояснил, что мать сможет вернуть ребенка после окончания следствия, если докажет адекватность своего поведения.