26 марта 2024

Матери, выбросившей новорожденного сына в Екатеринбурге, грозит пять лет тюрьмы

© Служба новостей «URA.RU»
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Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский райсуд Фото:

Девушка, родившая и выбросившая новорожденного сына в Екатеринбурге, предстанет перед судом. Ей грозит до пяти лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Санкция статьи 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка) предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок до пяти лет», — сказано в сообщении.

Молодая женщина родила ребенка на съемной квартире на улице Краснофлотцев. После чего положила его в пакет и выбросила из окна первого этажа в сугроб. Новорожденного спас случайный прохожий. По словам роженицы, она стала жертвой насилия и не знала о беременности, несмотря на это, семья собирается забрать малыша. Адвокат Георгий Краснов пояснил, что мать сможет вернуть ребенка после окончания следствия, если докажет адекватность своего поведения.

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Девушка, родившая и выбросившая новорожденного сына в Екатеринбурге, предстанет перед судом. Ей грозит до пяти лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Санкция статьи 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка) предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок до пяти лет», — сказано в сообщении. Молодая женщина родила ребенка на съемной квартире на улице Краснофлотцев. После чего положила его в пакет и выбросила из окна первого этажа в сугроб. Новорожденного спас случайный прохожий. По словам роженицы, она стала жертвой насилия и не знала о беременности, несмотря на это, семья собирается забрать малыша. Адвокат Георгий Краснов пояснил, что мать сможет вернуть ребенка после окончания следствия, если докажет адекватность своего поведения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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