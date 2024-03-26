В ХМАО массово рухнули цены на аренду однокомнатных квартир

Съемные квартиры в ХМАО подешевели из-за падения спроса

27 марта 2024 в 11:51 Размер текста - 17 +

Однокомнатные квартиры подешевели из-за падения спроса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе снизилась стоимость аренды жилья. По сравнению с прошлым годом, в феврале 2024 в первую очередь подешевели однокомнатные квартиры из-за падения спроса у югорчан, сообщают аналитики Центробанка. «Из-за снижения спроса на съемное жилье в автономном округе в феврале собственники снизили размер арендной платы. В результате в феврале 2024 года аренда однокомнатных квартир стала дешевле, чем была годом ранее (в январе была дороже)», — говорится на сайте ЦБ. Помимо снижения стоимости съемных «однушек», также отмечается замедление роста цен на аренду двухкомнатных квартир. По данным риелторов, падение цен на съемное жилье по региону доходит до 20%. Ранее URA.RU рассказывало, что ближе к летнему сезону эксперты в сфере недвижимости ожидали заметное падение стоимости аренды квартир. Тенденцию связывали со снижением деловой активности югорчан и сезоном отпусков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийском автономном округе снизилась стоимость аренды жилья. По сравнению с прошлым годом, в феврале 2024 в первую очередь подешевели однокомнатные квартиры из-за падения спроса у югорчан, сообщают аналитики Центробанка. «Из-за снижения спроса на съемное жилье в автономном округе в феврале собственники снизили размер арендной платы. В результате в феврале 2024 года аренда однокомнатных квартир стала дешевле, чем была годом ранее (в январе была дороже)», — говорится на сайте ЦБ. Помимо снижения стоимости съемных «однушек», также отмечается замедление роста цен на аренду двухкомнатных квартир. По данным риелторов, падение цен на съемное жилье по региону доходит до 20%. Ранее URA.RU рассказывало, что ближе к летнему сезону эксперты в сфере недвижимости ожидали заметное падение стоимости аренды квартир. Тенденцию связывали со снижением деловой активности югорчан и сезоном отпусков.