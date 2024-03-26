26 марта 2024

Ребенка, выпавшего из окна в Нижнем Тагиле, привезли на операцию в Екатеринбург

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация нового операционного метода по восстановлению слуха у детей. Екатеринбург, операционная, хирургия, операция, хирурги, медицина, хирургическое отделение, медики
С самого начала ребенка доставили в городскую больницу Нижнего Тагила Фото:

Выпавшего мальчика из окна первого этажа дома в Нижнем Тагиле доставили на операцию в одну из больниц Екатеринбурга. Об этом рассказал осведомленный источник.

«Мама вызвала ребенку скорую. Сначала его госпитализировали в ЦГБ №1 Нижнего Тагила с предварительными диагнозами — ЗЧМТ (закрытая черепно-мозговая травма) и СГМ (сотрясение головного мозга), там ему обработали и зашили раны. Затем малыша перевезли в Екатеринбург, так как требуется операция», — пишет telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на источник. Пострадавшему три года.

В полиции Нижнего Тагила пояснили, что мать занималась уборкой и не заметила, как ребенок забрался на подоконник. Силовики уже организовали проверку.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую больницу №1. Там не ответили на звонок. В облминздраве отметили, что не владеют информацией по данному происшествию.

Инцидент произошел 25 марта. Мальчик оперся на москитную сетку, выпал из окна первого этажа дома и ударился головой о железобетонную конструкцию. После этого мать ребенка прыгнула вниз и забрала его.

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Выпавшего мальчика из окна первого этажа дома в Нижнем Тагиле доставили на операцию в одну из больниц Екатеринбурга. Об этом рассказал осведомленный источник. «Мама вызвала ребенку скорую. Сначала его госпитализировали в ЦГБ №1 Нижнего Тагила с предварительными диагнозами — ЗЧМТ (закрытая черепно-мозговая травма) и СГМ (сотрясение головного мозга), там ему обработали и зашили раны. Затем малыша перевезли в Екатеринбург, так как требуется операция», — пишет telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на источник. Пострадавшему три года. В полиции Нижнего Тагила пояснили, что мать занималась уборкой и не заметила, как ребенок забрался на подоконник. Силовики уже организовали проверку. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую больницу №1. Там не ответили на звонок. В облминздраве отметили, что не владеют информацией по данному происшествию. Инцидент произошел 25 марта. Мальчик оперся на москитную сетку, выпал из окна первого этажа дома и ударился головой о железобетонную конструкцию. После этого мать ребенка прыгнула вниз и забрала его.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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