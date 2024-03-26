Ребенка, выпавшего из окна в Нижнем Тагиле, привезли на операцию в Екатеринбург

Выпавшего мальчика из окна первого этажа дома в Нижнем Тагиле доставили на операцию в одну из больниц Екатеринбурга. Об этом рассказал осведомленный источник.
«Мама вызвала ребенку скорую. Сначала его госпитализировали в ЦГБ №1 Нижнего Тагила с предварительными диагнозами — ЗЧМТ (закрытая черепно-мозговая травма) и СГМ (сотрясение головного мозга), там ему обработали и зашили раны. Затем малыша перевезли в Екатеринбург, так как требуется операция», — пишет telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на источник. Пострадавшему три года.
В полиции Нижнего Тагила пояснили, что мать занималась уборкой и не заметила, как ребенок забрался на подоконник. Силовики уже организовали проверку.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую больницу №1. Там не ответили на звонок. В облминздраве отметили, что не владеют информацией по данному происшествию.
Инцидент произошел 25 марта. Мальчик оперся на москитную сетку, выпал из окна первого этажа дома и ударился головой о железобетонную конструкцию. После этого мать ребенка прыгнула вниз и забрала его.
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