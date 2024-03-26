26 марта 2024

Свердловчанин зарезал женщину из-за обвинений в краже

© Служба новостей «URA.RU»
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Сразу две женщины обвиняли мужчину в краже телефона (архивное фото) Фото:

В Сысерти (Свердловская область) 31-летний мужчина зарезал 29-летнюю сожительницу, которая ругала его в краже телефона соседки. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

«Изначально конфликт произошел между фигурантом и его соседкой, которая заподозрила его в краже сотового и стала за это ругать, он же стал ей перечить. Сожительница заступилась за соседку, и тоже стала ругать своего благоверного. Затем соседка ушла в магазин, а пьяный злоумышленник нанес избраннице ножевое ранение в шею. Когда он побежал вниз на улицу, то на выходе столкнулся с той самой соседкой, сообщив ей, что убил свою возлюбленную», — сказал Горелых. Ранее мужчина был неоднократно судим за кражу и грабеж.

ЧП произошло вечером 22 марта. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Фигурант вину признал. Суд отправил его под стражу, добавил URA.RU старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области полковник Александр Шульга.

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В Сысерти (Свердловская область) 31-летний мужчина зарезал 29-летнюю сожительницу, которая ругала его в краже телефона соседки. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Изначально конфликт произошел между фигурантом и его соседкой, которая заподозрила его в краже сотового и стала за это ругать, он же стал ей перечить. Сожительница заступилась за соседку, и тоже стала ругать своего благоверного. Затем соседка ушла в магазин, а пьяный злоумышленник нанес избраннице ножевое ранение в шею. Когда он побежал вниз на улицу, то на выходе столкнулся с той самой соседкой, сообщив ей, что убил свою возлюбленную», — сказал Горелых. Ранее мужчина был неоднократно судим за кражу и грабеж. ЧП произошло вечером 22 марта. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Фигурант вину признал. Суд отправил его под стражу, добавил URA.RU старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области полковник Александр Шульга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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