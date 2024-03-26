Свердловчанин зарезал женщину из-за обвинений в краже

27 марта 2024 в 11:51 Размер текста - 17 +

Сразу две женщины обвиняли мужчину в краже телефона (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сысерти (Свердловская область) 31-летний мужчина зарезал 29-летнюю сожительницу, которая ругала его в краже телефона соседки. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Изначально конфликт произошел между фигурантом и его соседкой, которая заподозрила его в краже сотового и стала за это ругать, он же стал ей перечить. Сожительница заступилась за соседку, и тоже стала ругать своего благоверного. Затем соседка ушла в магазин, а пьяный злоумышленник нанес избраннице ножевое ранение в шею. Когда он побежал вниз на улицу, то на выходе столкнулся с той самой соседкой, сообщив ей, что убил свою возлюбленную», — сказал Горелых. Ранее мужчина был неоднократно судим за кражу и грабеж. ЧП произошло вечером 22 марта. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Фигурант вину признал. Суд отправил его под стражу, добавил URA.RU старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области полковник Александр Шульга. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сысерти (Свердловская область) 31-летний мужчина зарезал 29-летнюю сожительницу, которая ругала его в краже телефона соседки. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Изначально конфликт произошел между фигурантом и его соседкой, которая заподозрила его в краже сотового и стала за это ругать, он же стал ей перечить. Сожительница заступилась за соседку, и тоже стала ругать своего благоверного. Затем соседка ушла в магазин, а пьяный злоумышленник нанес избраннице ножевое ранение в шею. Когда он побежал вниз на улицу, то на выходе столкнулся с той самой соседкой, сообщив ей, что убил свою возлюбленную», — сказал Горелых. Ранее мужчина был неоднократно судим за кражу и грабеж. ЧП произошло вечером 22 марта. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Фигурант вину признал. Суд отправил его под стражу, добавил URA.RU старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области полковник Александр Шульга.