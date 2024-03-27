Бывшим главам «уральской рублевки» увеличили пенсии

Гордума одобрила повышение пенсий четырем бывшим мэрам Сысерти

27 марта 2024 в 17:21 Размер текста - 17 +

Решение вступит в силу с 1 апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сысертская дума 21 марта одобрила надбавку примерно на 40 тысяч рублей к пенсиям бывших мэров города — Вадиму Старкову, Виталию Патрушеву, Сергею Королеву и Александру Рощупкину. Это следует из решения депутатов Уральской Рублевки (так город называют из-за множества коттеджей состоятельных свердловчан). Документ вступит в силу с 1 апреля. Старкову, Патрушеву и Королеву ранее добавляли к пенсии по 73594 рублей, а с 1 апреля дополнительная выплата составит 117750 рублей (+44156 рублей). У Рощупкина надбавка была в размере 99352 рублей, а поднялась до 139829 рублей (+40477 рублей). «Только до конца года на это потребуется около двух миллионов рублей», — написала депутат Сысертской гордумы Ирина Летемина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Она отметила, что против надбавок выступили три депутата, включая ее. Воздержался только один человек, а 12 поддержали решение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сысертская дума 21 марта одобрила надбавку примерно на 40 тысяч рублей к пенсиям бывших мэров города — Вадиму Старкову, Виталию Патрушеву, Сергею Королеву и Александру Рощупкину. Это следует из решения депутатов Уральской Рублевки (так город называют из-за множества коттеджей состоятельных свердловчан). Документ вступит в силу с 1 апреля. Старкову, Патрушеву и Королеву ранее добавляли к пенсии по 73594 рублей, а с 1 апреля дополнительная выплата составит 117750 рублей (+44156 рублей). У Рощупкина надбавка была в размере 99352 рублей, а поднялась до 139829 рублей (+40477 рублей). «Только до конца года на это потребуется около двух миллионов рублей», — написала депутат Сысертской гордумы Ирина Летемина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Она отметила, что против надбавок выступили три депутата, включая ее. Воздержался только один человек, а 12 поддержали решение.