Бывшим главам «уральской рублевки» увеличили пенсии

Гордума одобрила повышение пенсий четырем бывшим мэрам Сысерти
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Решение вступит в силу с 1 апреля Фото:

Сысертская дума 21 марта одобрила надбавку примерно на 40 тысяч рублей к пенсиям бывших мэров города — Вадиму Старкову, Виталию Патрушеву, Сергею Королеву и Александру Рощупкину. Это следует из решения депутатов Уральской Рублевки (так город называют из-за множества коттеджей состоятельных свердловчан). Документ вступит в силу с 1 апреля.

Старкову, Патрушеву и Королеву ранее добавляли к пенсии по 73594 рублей, а с 1 апреля дополнительная выплата составит 117750 рублей (+44156 рублей). У Рощупкина надбавка была в размере 99352 рублей, а поднялась до 139829 рублей (+40477 рублей). «Только до конца года на это потребуется около двух миллионов рублей», — написала депутат Сысертской гордумы Ирина Летемина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она отметила, что против надбавок выступили три депутата, включая ее. Воздержался только один человек, а 12 поддержали решение.

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Сысертская дума 21 марта одобрила надбавку примерно на 40 тысяч рублей к пенсиям бывших мэров города — Вадиму Старкову, Виталию Патрушеву, Сергею Королеву и Александру Рощупкину. Это следует из решения депутатов Уральской Рублевки (так город называют из-за множества коттеджей состоятельных свердловчан). Документ вступит в силу с 1 апреля. Старкову, Патрушеву и Королеву ранее добавляли к пенсии по 73594 рублей, а с 1 апреля дополнительная выплата составит 117750 рублей (+44156 рублей). У Рощупкина надбавка была в размере 99352 рублей, а поднялась до 139829 рублей (+40477 рублей). «Только до конца года на это потребуется около двух миллионов рублей», — написала депутат Сысертской гордумы Ирина Летемина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Она отметила, что против надбавок выступили три депутата, включая ее. Воздержался только один человек, а 12 поддержали решение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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