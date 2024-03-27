Власти Пермского края одобрили реконструкцию военного училища в отель

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Виды города. Пермь, ремонт, клуб, вкиу
Гостиница будет рассчитана на 27 тысяч туристов в год Фото:

Министерство по управлению имуществом Пермского края выдало разрешение на реконструкцию здания бывшего ВКИУ (Пермское военное командно-инженерное училище) в гостиницу. На улице Окулова, 4 планируют сделать четырехзвездочный отель.

«Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края выдало разрешение на реконструкцию бывшего здания ВКИУ по улице Окулова, 4. Там планируют разместить четырехзвездочную гостиницу, которая рассчитана на 27 тысяч туристов в год», — пишет «Business Class» со ссылкой на пресс-службу Фонда развития Пермского края.

Ранее URA.RU сообщило, что гостиницу в здании ВКИУ будет строить девелопер ООО «Окулова 4». Проектная документация получила положительное заключение госэкспертизы.

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Министерство по управлению имуществом Пермского края выдало разрешение на реконструкцию здания бывшего ВКИУ (Пермское военное командно-инженерное училище) в гостиницу. На улице Окулова, 4 планируют сделать четырехзвездочный отель. «Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края выдало разрешение на реконструкцию бывшего здания ВКИУ по улице Окулова, 4. Там планируют разместить четырехзвездочную гостиницу, которая рассчитана на 27 тысяч туристов в год», — пишет «Business Class» со ссылкой на пресс-службу Фонда развития Пермского края. Ранее URA.RU сообщило, что гостиницу в здании ВКИУ будет строить девелопер ООО «Окулова 4». Проектная документация получила положительное заключение госэкспертизы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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