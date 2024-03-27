Власти Пермского края одобрили реконструкцию военного училища в отель

27 марта 2024 в 17:52 Размер текста - 17 +

Гостиница будет рассчитана на 27 тысяч туристов в год Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Министерство по управлению имуществом Пермского края выдало разрешение на реконструкцию здания бывшего ВКИУ (Пермское военное командно-инженерное училище) в гостиницу. На улице Окулова, 4 планируют сделать четырехзвездочный отель. «Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края выдало разрешение на реконструкцию бывшего здания ВКИУ по улице Окулова, 4. Там планируют разместить четырехзвездочную гостиницу, которая рассчитана на 27 тысяч туристов в год», — пишет «Business Class» со ссылкой на пресс-службу Фонда развития Пермского края. Ранее URA.RU сообщило, что гостиницу в здании ВКИУ будет строить девелопер ООО «Окулова 4». Проектная документация получила положительное заключение госэкспертизы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство по управлению имуществом Пермского края выдало разрешение на реконструкцию здания бывшего ВКИУ (Пермское военное командно-инженерное училище) в гостиницу. На улице Окулова, 4 планируют сделать четырехзвездочный отель. «Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края выдало разрешение на реконструкцию бывшего здания ВКИУ по улице Окулова, 4. Там планируют разместить четырехзвездочную гостиницу, которая рассчитана на 27 тысяч туристов в год», — пишет «Business Class» со ссылкой на пресс-службу Фонда развития Пермского края. Ранее URA.RU сообщило, что гостиницу в здании ВКИУ будет строить девелопер ООО «Окулова 4». Проектная документация получила положительное заключение госэкспертизы.