Власти Пермского края одобрили реконструкцию военного училища в отель

Министерство по управлению имуществом Пермского края выдало разрешение на реконструкцию здания бывшего ВКИУ (Пермское военное командно-инженерное училище) в гостиницу. На улице Окулова, 4 планируют сделать четырехзвездочный отель.
«Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края выдало разрешение на реконструкцию бывшего здания ВКИУ по улице Окулова, 4. Там планируют разместить четырехзвездочную гостиницу, которая рассчитана на 27 тысяч туристов в год», — пишет «Business Class» со ссылкой на пресс-службу Фонда развития Пермского края.
Ранее URA.RU сообщило, что гостиницу в здании ВКИУ будет строить девелопер ООО «Окулова 4». Проектная документация получила положительное заключение госэкспертизы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.