В Челябинске арестовали жителя Чебаркуля, изнасиловавшего девушку

Мужчина отправлен под стражу на два месяца Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Челябинске помещен под арест житель Чебаркуля, который изнасиловал 19-летнюю челябинку. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. На суде супруга насильника заявила, что не верит в это обвинение и любит его.

«Прокуратура Ленинского района Челябинска поддержала ходатайство следователя СУ СК об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 48-летнего жителя Чебаркуля, обвиняемого по пункту „б“ части 2 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что по версии следствия, 24 марта мужчина под благовидным предлогом вошел в квартиру и, угрожая убийством, изнасиловал 19-летнюю девушку. По данным прокуратуры, обвиняемый ведет асоциальный образ жизни, нигде не работает, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Ранее URA.RU сообщало, что ЧП произошло в одной из квартир Ленинского района. 19-летняя девушка, не посмотрев в глазок, открыла дверь незнакомцу, который приставил к ее шее нож и изнасиловал ее. Полиция оперативно задержала злоумышленника.