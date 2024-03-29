В Госдуме предложили запретить жестокий контент

В Госдуме хотят ввести блокировку в соцсетях на видео с демонстрацией убийств, пыток или сцен насилия. Об этом заявил зампред комитета по безопасности Госдумы от фракции «Единая Россия» Анатолий Выборный.
«Трагедия в „Крокус Сити“ показала, что сегодня в социальных сетях, в том числе в Telegram-каналах с миллионной аудиторией, нет никаких границ по трансляции этого ужасного и вопиющего по жестокости контента. Это разрушает психику даже взрослых людей, не говоря уже о детях и подростках, у них ценности и жизненные установки только формируются», — пояснил Выборный газете «Известия». С таким предложением он обратился к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву.
Выборный отметил, что за последнюю неделю на россиян обрушился поток видео и фото, на которых террористы расстреливают людей и взрослых. По словам депутата, в обращениях люди просят принять меры, потому что законодательного запрета на распространение подобного контента нет.
Видео теракта в «Крокус Сити Холл», произошедшего 22 марта в Подмосковье, быстро распространились в соцсетях. Число погибших выросло до 143 человек, предает телеканал 360. Подробнее о трагедии — в сюжете агентства.
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