В Госдуме предложили запретить жестокий контент

29 марта 2024 в 06:52 Размер текста - 17 +

Анатолий Выборный заявил, что в соцсетях нет никаких границ по трансляции жестокого контента Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» В Госдуме хотят ввести блокировку в соцсетях на видео с демонстрацией убийств, пыток или сцен насилия. Об этом заявил зампред комитета по безопасности Госдумы от фракции «Единая Россия» Анатолий Выборный. «Трагедия в „Крокус Сити“ показала, что сегодня в социальных сетях, в том числе в Telegram-каналах с миллионной аудиторией, нет никаких границ по трансляции этого ужасного и вопиющего по жестокости контента. Это разрушает психику даже взрослых людей, не говоря уже о детях и подростках, у них ценности и жизненные установки только формируются», — пояснил Выборный газете «Известия». С таким предложением он обратился к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву. Выборный отметил, что за последнюю неделю на россиян обрушился поток видео и фото, на которых террористы расстреливают людей и взрослых. По словам депутата, в обращениях люди просят принять меры, потому что законодательного запрета на распространение подобного контента нет. Видео теракта в «Крокус Сити Холл», произошедшего 22 марта в Подмосковье, быстро распространились в соцсетях. Число погибших выросло до 143 человек, предает телеканал 360. Подробнее о трагедии — в сюжете агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Госдуме хотят ввести блокировку в соцсетях на видео с демонстрацией убийств, пыток или сцен насилия. Об этом заявил зампред комитета по безопасности Госдумы от фракции «Единая Россия» Анатолий Выборный. «Трагедия в „Крокус Сити“ показала, что сегодня в социальных сетях, в том числе в Telegram-каналах с миллионной аудиторией, нет никаких границ по трансляции этого ужасного и вопиющего по жестокости контента. Это разрушает психику даже взрослых людей, не говоря уже о детях и подростках, у них ценности и жизненные установки только формируются», — пояснил Выборный газете «Известия». С таким предложением он обратился к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву. Выборный отметил, что за последнюю неделю на россиян обрушился поток видео и фото, на которых террористы расстреливают людей и взрослых. По словам депутата, в обращениях люди просят принять меры, потому что законодательного запрета на распространение подобного контента нет. Видео теракта в «Крокус Сити Холл», произошедшего 22 марта в Подмосковье, быстро распространились в соцсетях. Число погибших выросло до 143 человек, предает телеканал 360. Подробнее о трагедии — в сюжете агентства.