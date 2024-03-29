Челябинский банк-банкрот полностью рассчитался с вкладчиками и кредиторами

АСВ: банк-банкрот «Резерв» в Челябинске полностью рассчитался с кредиторами
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Банк Резерв. Екатеринбург, банк резерв
Банк погасил свои обязательства перед клиентами и другими кредиторами Фото:

Банк «Резерв» из Челябинска рассчитался по своим обязательствам перед клиентами. Как следует из опубликованного на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ) отчете, произведено 100% выплат кредиторам.

«Банк социального развития „Резерв“. Процент удовлетворения требований кредиторов первой, второй и третьей очереди — 100%», — отмечено в отчете о конкурсном производстве.

Из документа следует, что на данные цели направлен 1 млрд 274 млн рублей. Требования на 42 млн в очередность включены не были. После процедуры предстоит выплатить еще 625 тысяч рублей. Судя по данным отчета, средства для этого имеются. Выплаты вкладчикам и другим кредиторам отвлекли на себя только 86,3% конкурсной массы банка. На корреспондентском счете в Банке России осталось 321,5 млн рублей.

В настоящий момент дебиторам предъявлено 153 иска на общую сумму 5,047 млрд рублей, из которых претензии на 2,062 млрд рублей удовлетворены. Руководителей организации и лиц, контролирующих банк, также попытались привлечь к ответственности. Им предъявлен один иск на сумму в 788,2 млн рублей. Однако рассмотрение иска приостановлено, поскольку от третьего лица получено заявление о намерении предоставить деньги для исполнения обязательств банка.

Частично удовлетворено 11 исков к разным дебиторам на сумму в 619,4 млн рублей. По результатам судов возбуждены исполнительные производства на сумму в один миллиард рублей.

Некоторые сделки банка признаны сомнительными. В суд предъявлено пять таких исков на сумму в 711,6 млн рублей. На 10,4 млн рублей такие иски удовлетворены и возбуждены исполнительные производства. Однако, согласно актам, взыскать задолженность невозможно. В то же время еще на 18,4 млн рублей в требованиях судами отказано. Ведется предварительное следствие по заявлениям о хищениях в банке, фальсификации финансовых документов, преднамеренном банкротстве и злоупотреблении полномочиями руководителями организации. В октябре 2021 года и. о. председателя правления банка Константин Базанов признан Центральным районным судом Челябинска виновным в хищении в составе группы лиц. Экс-руководителю предъявлен иск о возмещении ущерба.

В феврале АСВ объявило о том, что все обязательства финорганизации будут погашены, что и произошло. До 21 февраля средства были перечислены по реквизитам, указанным вкладчиками.

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Банк «Резерв» из Челябинска рассчитался по своим обязательствам перед клиентами. Как следует из опубликованного на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ) отчете, произведено 100% выплат кредиторам. «Банк социального развития „Резерв“. Процент удовлетворения требований кредиторов первой, второй и третьей очереди — 100%», — отмечено в отчете о конкурсном производстве. Из документа следует, что на данные цели направлен 1 млрд 274 млн рублей. Требования на 42 млн в очередность включены не были. После процедуры предстоит выплатить еще 625 тысяч рублей. Судя по данным отчета, средства для этого имеются. Выплаты вкладчикам и другим кредиторам отвлекли на себя только 86,3% конкурсной массы банка. На корреспондентском счете в Банке России осталось 321,5 млн рублей. В настоящий момент дебиторам предъявлено 153 иска на общую сумму 5,047 млрд рублей, из которых претензии на 2,062 млрд рублей удовлетворены. Руководителей организации и лиц, контролирующих банк, также попытались привлечь к ответственности. Им предъявлен один иск на сумму в 788,2 млн рублей. Однако рассмотрение иска приостановлено, поскольку от третьего лица получено заявление о намерении предоставить деньги для исполнения обязательств банка. Частично удовлетворено 11 исков к разным дебиторам на сумму в 619,4 млн рублей. По результатам судов возбуждены исполнительные производства на сумму в один миллиард рублей. Некоторые сделки банка признаны сомнительными. В суд предъявлено пять таких исков на сумму в 711,6 млн рублей. На 10,4 млн рублей такие иски удовлетворены и возбуждены исполнительные производства. Однако, согласно актам, взыскать задолженность невозможно. В то же время еще на 18,4 млн рублей в требованиях судами отказано. Ведется предварительное следствие по заявлениям о хищениях в банке, фальсификации финансовых документов, преднамеренном банкротстве и злоупотреблении полномочиями руководителями организации. В октябре 2021 года и. о. председателя правления банка Константин Базанов признан Центральным районным судом Челябинска виновным в хищении в составе группы лиц. Экс-руководителю предъявлен иск о возмещении ущерба. В феврале АСВ объявило о том, что все обязательства финорганизации будут погашены, что и произошло. До 21 февраля средства были перечислены по реквизитам, указанным вкладчиками.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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