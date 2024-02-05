Челябинцам возместят вклады обанкроченного банка «Резерв»

Жители Челябинской области смогут получить выплаты по вкладам, которые остались невыплаченными обанкроченным банком «Резерв». Как следует из сообщения Агентства по страхованию вкладов (АСВ), клиенты банка получат 100% замороженных средств.
«От третьего лица поступили денежные средства в сумме, достаточной для исполнения текущих обязательств и обязательств, требования кредиторов по которым включены в реестр требований кредиторов банка. Расчеты с кредиторами будут осуществляться в размере 100% суммы установленных требований», — отметили в АСВ.
Деньги направят в безналичной форме на указанные вкладчиками счета до 21 февраля. Если на счет перечислить невозможно, конкурсный управляющий банка внесет финансы на депозит нотариуса, о чем кредитора уведомят.
Обязательства кредиторов первой и второй очередей, которые заявили о своих правах после 5 октября 2023 года, когда информация уже была включена в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, перейдут на третье лицо. Для опоздавших кредиторов третьей очереди процедура сложнее: истребовать деньги они смогут, доказав суду уважительность причины незаявления в срок.
Банк «Резерв» признан банкротом в октябре 2017 года. О проблемах стало известно в августе того же года, когда прекратилось обслуживание по платежам. Конкурсным управляющим является АСВ.
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