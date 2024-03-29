Сколько денег получит электромонтер из ХМАО, ставший лотерейным миллионером

Житель ХМАО, ставший лотерейным миллионером, отдаст более 500 тысяч на налоги
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Более полумиллиона рублей с выигрыша у победителя уйдут на налоги Фото:

Электромонтер из ХМАО Сергей, который выиграл в лотерею более 4 миллионов рублей, получит на руки около 3,6 миллионов. Остальные деньги уйдут на налоги, пояснили URA.RU представители «Столото».

«Любые выигрыши от 4 000 рублей до 5 000 000 рублей включительно облагаются налоговой ставкой в 13%. Таким образом, налог на выигрыш в 4 177 291 рубль составит 543 048 рублей. Сумма, которую получит победитель, за вычетом налога составит 3 634 243 рублей», — пояснила агентству пресс-служба лотереи.

Выигрыш в лотерее приравнивается к обычному доходу физического лица и облагается налогом в зависимости от суммы приза. А если победитель за год выиграл не более 4 тысяч рублей, то налог платить не нужно.

Ранее URA.RU рассказывало, как югорчанин Сергей выиграл свои миллионы в лотерею. Сам мужчина работает электромонтером, а в свободное время увлекается рыбалкой и походами за грибами. Выигрыш югорчанин решил потратить на кредит и ремонт машины.

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Электромонтер из ХМАО Сергей, который выиграл в лотерею более 4 миллионов рублей, получит на руки около 3,6 миллионов. Остальные деньги уйдут на налоги, пояснили URA.RU представители «Столото». «Любые выигрыши от 4 000 рублей до 5 000 000 рублей включительно облагаются налоговой ставкой в 13%. Таким образом, налог на выигрыш в 4 177 291 рубль составит 543 048 рублей. Сумма, которую получит победитель, за вычетом налога составит 3 634 243 рублей», — пояснила агентству пресс-служба лотереи. Выигрыш в лотерее приравнивается к обычному доходу физического лица и облагается налогом в зависимости от суммы приза. А если победитель за год выиграл не более 4 тысяч рублей, то налог платить не нужно. Ранее URA.RU рассказывало, как югорчанин Сергей выиграл свои миллионы в лотерею. Сам мужчина работает электромонтером, а в свободное время увлекается рыбалкой и походами за грибами. Выигрыш югорчанин решил потратить на кредит и ремонт машины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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