Сколько денег получит электромонтер из ХМАО, ставший лотерейным миллионером

Житель ХМАО, ставший лотерейным миллионером, отдаст более 500 тысяч на налоги

29 марта 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Более полумиллиона рублей с выигрыша у победителя уйдут на налоги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Электромонтер из ХМАО Сергей, который выиграл в лотерею более 4 миллионов рублей, получит на руки около 3,6 миллионов. Остальные деньги уйдут на налоги, пояснили URA.RU представители «Столото». «Любые выигрыши от 4 000 рублей до 5 000 000 рублей включительно облагаются налоговой ставкой в 13%. Таким образом, налог на выигрыш в 4 177 291 рубль составит 543 048 рублей. Сумма, которую получит победитель, за вычетом налога составит 3 634 243 рублей», — пояснила агентству пресс-служба лотереи. Выигрыш в лотерее приравнивается к обычному доходу физического лица и облагается налогом в зависимости от суммы приза. А если победитель за год выиграл не более 4 тысяч рублей, то налог платить не нужно. Ранее URA.RU рассказывало, как югорчанин Сергей выиграл свои миллионы в лотерею. Сам мужчина работает электромонтером, а в свободное время увлекается рыбалкой и походами за грибами. Выигрыш югорчанин решил потратить на кредит и ремонт машины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Электромонтер из ХМАО Сергей, который выиграл в лотерею более 4 миллионов рублей, получит на руки около 3,6 миллионов. Остальные деньги уйдут на налоги, пояснили URA.RU представители «Столото». «Любые выигрыши от 4 000 рублей до 5 000 000 рублей включительно облагаются налоговой ставкой в 13%. Таким образом, налог на выигрыш в 4 177 291 рубль составит 543 048 рублей. Сумма, которую получит победитель, за вычетом налога составит 3 634 243 рублей», — пояснила агентству пресс-служба лотереи. Выигрыш в лотерее приравнивается к обычному доходу физического лица и облагается налогом в зависимости от суммы приза. А если победитель за год выиграл не более 4 тысяч рублей, то налог платить не нужно. Ранее URA.RU рассказывало, как югорчанин Сергей выиграл свои миллионы в лотерею. Сам мужчина работает электромонтером, а в свободное время увлекается рыбалкой и походами за грибами. Выигрыш югорчанин решил потратить на кредит и ремонт машины.