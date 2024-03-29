Полицейские в Челябинске задержали мигранта с 200 граммами метадона. Видео

30 марта 2024 в 11:24 Размер текста - 17 +

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинске сотрудники городского полка ДПС ГИБДД задержали иностранца, у которого изъяли 200 граммов метадона. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Госавтоинспекторы на территории Советского района, в районе привокзальной площади обратили внимание на молодого человека, который передвигался по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В ходе личного досмотра… у него был изъят пакет с метадоном, общей массой около 200 граммов», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Задержанным оказался 20-летний иностранный гражданин. В Челябинск он приехал несколько дней назад по указанию неизвестных. Здесь забрал из тайника наркотики, которые должен был сбыть на территории Магнитогорска. Возбуждено уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске сотрудники городского полка ДПС ГИБДД задержали иностранца, у которого изъяли 200 граммов метадона. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Госавтоинспекторы на территории Советского района, в районе привокзальной площади обратили внимание на молодого человека, который передвигался по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В ходе личного досмотра… у него был изъят пакет с метадоном, общей массой около 200 граммов», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Задержанным оказался 20-летний иностранный гражданин. В Челябинск он приехал несколько дней назад по указанию неизвестных. Здесь забрал из тайника наркотики, которые должен был сбыть на территории Магнитогорска. Возбуждено уголовное дело.