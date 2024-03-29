В Челябинске сотрудники городского полка ДПС ГИБДД задержали иностранца, у которого изъяли 200 граммов метадона. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
«Госавтоинспекторы на территории Советского района, в районе привокзальной площади обратили внимание на молодого человека, который передвигался по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В ходе личного досмотра… у него был изъят пакет с метадоном, общей массой около 200 граммов», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Задержанным оказался 20-летний иностранный гражданин. В Челябинск он приехал несколько дней назад по указанию неизвестных. Здесь забрал из тайника наркотики, которые должен был сбыть на территории Магнитогорска. Возбуждено уголовное дело.
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