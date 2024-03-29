29 марта 2024

Полицейские в Челябинске задержали мигранта с 200 граммами метадона. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Наручники. Екатеринбург, заключенные, арест, тюрьма, преступник, подсудимый, срок, полиция, наручники, конвой, задержание, преступность, преступление, криминал
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело Фото:

В Челябинске сотрудники городского полка ДПС ГИБДД задержали иностранца, у которого изъяли 200 граммов метадона. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«Госавтоинспекторы на территории Советского района, в районе привокзальной площади обратили внимание на молодого человека, который передвигался по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В ходе личного досмотра… у него был изъят пакет с метадоном, общей массой около 200 граммов», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Задержанным оказался 20-летний иностранный гражданин. В Челябинск он приехал несколько дней назад по указанию неизвестных. Здесь забрал из тайника наркотики, которые должен был сбыть на территории Магнитогорска. Возбуждено уголовное дело.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске сотрудники городского полка ДПС ГИБДД задержали иностранца, у которого изъяли 200 граммов метадона. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Госавтоинспекторы на территории Советского района, в районе привокзальной площади обратили внимание на молодого человека, который передвигался по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В ходе личного досмотра… у него был изъят пакет с метадоном, общей массой около 200 граммов», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Задержанным оказался 20-летний иностранный гражданин. В Челябинск он приехал несколько дней назад по указанию неизвестных. Здесь забрал из тайника наркотики, которые должен был сбыть на территории Магнитогорска. Возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...