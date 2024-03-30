Член СПЧ: цифровой профиль не решит проблему мигрантов

30 марта 2024 в 18:08 Размер текста - 17 +

О создании цифрового профиля мигрантов высказался зампред Госдумы Сергей Неверов Фото: Игорь Пантин © URA.RU Создание цифрового профиля на каждого трудового мигранта в России не возымеет эффекта. Об этом сообщил, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. «Представим, что в московских аэропортах начнут реализовывать этот механизм. Конечно, это хорошо, но как быть с огромным количеством других регионов страны? Они останутся совершенно спокойными пунктами для мигрантов, без каких-либо цифровых профилей», — отметил Кабанов «Ридусу». Он отметил, что пока речь идет о региональном эксперименте по внедрению цифрового профиля мигрантов. Ранее о создании цифрового профиля мигрантов высказался зампред Госдумы Сергей Неверов. По его задумке, на каждого трудового мигранта, приезжающего на заработки в РФ, планируется создать цифровой профиль. Это позволит компетентным органам отслеживать перемещение человека из другого государства. По мнению члена СПЧ Кабанова, внедрение подобной инициативы значительно снизит эффект от ее реализации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Создание цифрового профиля на каждого трудового мигранта в России не возымеет эффекта. Об этом сообщил, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. «Представим, что в московских аэропортах начнут реализовывать этот механизм. Конечно, это хорошо, но как быть с огромным количеством других регионов страны? Они останутся совершенно спокойными пунктами для мигрантов, без каких-либо цифровых профилей», — отметил Кабанов «Ридусу». Он отметил, что пока речь идет о региональном эксперименте по внедрению цифрового профиля мигрантов. Ранее о создании цифрового профиля мигрантов высказался зампред Госдумы Сергей Неверов. По его задумке, на каждого трудового мигранта, приезжающего на заработки в РФ, планируется создать цифровой профиль. Это позволит компетентным органам отслеживать перемещение человека из другого государства. По мнению члена СПЧ Кабанова, внедрение подобной инициативы значительно снизит эффект от ее реализации.