Под Челябинском в цеху вспыхнули емкости с дизельным топливом

Утром 31 марта в поселке Вознесенка Сосновского района (Челябинская область) загорелся цех частного предприятия по сушке песка. Во время пожара вспыхнули емкости с дизельным топливом и пустые бочки из-под масла.
«В ангаре горели емкости с дизельным топливом и пустые бочки из-под масла. Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров. Пострадавших нет», — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.
На месте ЧП работали 21 человек и шесть единиц техники. Открытое горение было ликвидировано. По предварительным данным, причиной пожара могла стать печка по сушке песка.
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