30 марта 2024
29 марта 2024

Под Челябинском в цеху вспыхнули емкости с дизельным топливом

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
Пожар уничтожил цех по сушке песка Фото:

Утром 31 марта в поселке Вознесенка Сосновского района (Челябинская область) загорелся цех частного предприятия по сушке песка. Во время пожара вспыхнули емкости с дизельным топливом и пустые бочки из-под масла.

«В ангаре горели емкости с дизельным топливом и пустые бочки из-под масла. Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров. Пострадавших нет», — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

На месте ЧП работали 21 человек и шесть единиц техники. Открытое горение было ликвидировано. По предварительным данным, причиной пожара могла стать печка по сушке песка.

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Утром 31 марта в поселке Вознесенка Сосновского района (Челябинская область) загорелся цех частного предприятия по сушке песка. Во время пожара вспыхнули емкости с дизельным топливом и пустые бочки из-под масла. «В ангаре горели емкости с дизельным топливом и пустые бочки из-под масла. Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров. Пострадавших нет», — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. На месте ЧП работали 21 человек и шесть единиц техники. Открытое горение было ликвидировано. По предварительным данным, причиной пожара могла стать печка по сушке песка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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