Пермякам раскроют тайну вечной жизни

В Пермской галерее пройдет экскурсия о загробном мире древних египтян

Загробный мир древних египтян проработан до мельчайших подробностей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пермская художественная галерея анонсировала серию экскурсий, посвященных загробному миру древних египтян «Искусство не умирать» (16+). Автор экскурсии, ведущий научный сотрудник галереи Владимир Береснев отмечает, что египтяне не страшились смерти, а представляемый ими загробный мир был детально проработан даже с политической и экономической сторон.

«Культура Древнего Египта была основана на идее вечной жизни, где смерть — не финал, а своего рода антракт, фаза перехода из одного мира в другой. Архитектура загробного мира, его политика и даже экономика были разработаны египтянами настолько детально, как будто речь шла о строительстве реального города или государства», — отмечается в анонсе экскурсий в соцсетях галереи.

Ранее URA.RU рассказывало, Пермская художественная галерея во временном помещении на «Телте» открыла «Немного страшную выставку». Она посвящена культуре Древнего Египта. Среди множества экспонатов здесь представлены две настоящих мумии.