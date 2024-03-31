31 марта 2024

В Свердловской области началась запись детей в первые классы

© Служба новостей «URA.RU»
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Учебная пожарная эвакуация в школах Екатеринбурга, учебный класс, урок, класс, дети, школа, школьники, образование, школьное образование
На запись детей в первые классы направлено более 23 тысяч заявок Фото:

В Свердловской области 1 апреля стартовал прием заявлений в первые классы. К 08:00 часам родители направили более 23 тысяч электронных заявок. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона.

«Кампания стартовала успешно. Технических сбоев на едином портале Госуслуги и в информационных системах в самый пиковый период — в ночь на 1 апреля — не возникло. Система образования серьезно готовилась к началу приема в первые классы», — сказал министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

За первые две минуты начала приема заявлений на портале «Госуслуги» обработано 1,4 тысячи заявок. Средняя скорость обработки составила 20 заявок в секунду. Отмечается, что из общего количества 8% заявлений оказались повторными, которые появлялись, когда родители дублировали анкеты детей.

В прошлом году за парты свердловских школ сели порядка 55 тысяч первоклассников. Перед приемом анкет свободных мест в учреждениях составляло 60 тысяч.

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В Свердловской области 1 апреля стартовал прием заявлений в первые классы. К 08:00 часам родители направили более 23 тысяч электронных заявок. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. «Кампания стартовала успешно. Технических сбоев на едином портале Госуслуги и в информационных системах в самый пиковый период — в ночь на 1 апреля — не возникло. Система образования серьезно готовилась к началу приема в первые классы», — сказал министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов. За первые две минуты начала приема заявлений на портале «Госуслуги» обработано 1,4 тысячи заявок. Средняя скорость обработки составила 20 заявок в секунду. Отмечается, что из общего количества 8% заявлений оказались повторными, которые появлялись, когда родители дублировали анкеты детей. В прошлом году за парты свердловских школ сели порядка 55 тысяч первоклассников. Перед приемом анкет свободных мест в учреждениях составляло 60 тысяч.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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