В Свердловской области началась запись детей в первые классы

01 апреля 2024 в 11:41 Размер текста - 17 +

На запись детей в первые классы направлено более 23 тысяч заявок Фото: Анна Майорова © URA.RU В Свердловской области 1 апреля стартовал прием заявлений в первые классы. К 08:00 часам родители направили более 23 тысяч электронных заявок. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. «Кампания стартовала успешно. Технических сбоев на едином портале Госуслуги и в информационных системах в самый пиковый период — в ночь на 1 апреля — не возникло. Система образования серьезно готовилась к началу приема в первые классы», — сказал министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов. За первые две минуты начала приема заявлений на портале «Госуслуги» обработано 1,4 тысячи заявок. Средняя скорость обработки составила 20 заявок в секунду. Отмечается, что из общего количества 8% заявлений оказались повторными, которые появлялись, когда родители дублировали анкеты детей. В прошлом году за парты свердловских школ сели порядка 55 тысяч первоклассников. Перед приемом анкет свободных мест в учреждениях составляло 60 тысяч. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области 1 апреля стартовал прием заявлений в первые классы. К 08:00 часам родители направили более 23 тысяч электронных заявок. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. «Кампания стартовала успешно. Технических сбоев на едином портале Госуслуги и в информационных системах в самый пиковый период — в ночь на 1 апреля — не возникло. Система образования серьезно готовилась к началу приема в первые классы», — сказал министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов. За первые две минуты начала приема заявлений на портале «Госуслуги» обработано 1,4 тысячи заявок. Средняя скорость обработки составила 20 заявок в секунду. Отмечается, что из общего количества 8% заявлений оказались повторными, которые появлялись, когда родители дублировали анкеты детей. В прошлом году за парты свердловских школ сели порядка 55 тысяч первоклассников. Перед приемом анкет свободных мест в учреждениях составляло 60 тысяч.