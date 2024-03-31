31 марта 2024

В Пермском крае резко снизил прибыль крупнейший производитель соды

Прибыль Березниковского содового завода сократилась на 200 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Прибыль предприятия сократилась на сотни миллионов рублей Фото:

Пермское АО «Березниковский содовый завод» опубликовало отчет о финансовых результатах за 2023 год. Годовая прибыль предприятия составила 222,9 млн рублей. Это более чем на 200 млн рублей меньше, чем в 2022 году.

«Акционерное общество „Березниковский содовый завод“, отчет о финансовых результатах за 2023 год. Выручка — 8,7 млрд рублей, чистая прибыль — 222,9 млн рублей», — сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Годом ранее выручка предприятия составляла 9,2 млрд рублей, а чистая прибыль — 432 млн рублей.

В приложенном к отчету аудиторском заключении сообщается, что причиной сокращения прибыли предприятия послужил рост затрат на производство сырья. Речь об энергоресурсах и топливе, на которые заводом было потрачено 1,8 млрд рублей. Это почти на 100 млн рублей больше, чем в 2022 году. План по отгрузке соды предприятие выполнило на 92,1%, при этом цена продукции снизилась в 2023 году на 1,5%.

АО «Березниковский содовый завод» является старейшим производителем кальцинированной соды на территории СНГ. Управляется предприятие холдингом «Башкирская химия». В его состав также входят АО «Башкирская содовая компания» и ООО Торговый дом «Башхим».

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Пермское АО «Березниковский содовый завод» опубликовало отчет о финансовых результатах за 2023 год. Годовая прибыль предприятия составила 222,9 млн рублей. Это более чем на 200 млн рублей меньше, чем в 2022 году. «Акционерное общество „Березниковский содовый завод“, отчет о финансовых результатах за 2023 год. Выручка — 8,7 млрд рублей, чистая прибыль — 222,9 млн рублей», — сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Годом ранее выручка предприятия составляла 9,2 млрд рублей, а чистая прибыль — 432 млн рублей. В приложенном к отчету аудиторском заключении сообщается, что причиной сокращения прибыли предприятия послужил рост затрат на производство сырья. Речь об энергоресурсах и топливе, на которые заводом было потрачено 1,8 млрд рублей. Это почти на 100 млн рублей больше, чем в 2022 году. План по отгрузке соды предприятие выполнило на 92,1%, при этом цена продукции снизилась в 2023 году на 1,5%. АО «Березниковский содовый завод» является старейшим производителем кальцинированной соды на территории СНГ. Управляется предприятие холдингом «Башкирская химия». В его состав также входят АО «Башкирская содовая компания» и ООО Торговый дом «Башхим».
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