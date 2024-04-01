Пермячка отсудила около полумиллиона рублей у продавца смартфонов

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Дело рассматривали в суде Орджоникидзевского района Фото:

Жительница Перми купила у индивидуального предприниматель два смартфона Samsung общей стоимостью 152 тысячи рублей, но товар не получила. Деньги продавец тоже отказался возвращать. Женщина обратилась в суд и отсудила 490 тысяч рублей. Информация об этом размещена в картотеке Орджоникидзевского районного суда города Перми.

«В мае 2023 года пермячка заключила договор-купли продажи двух смартфонов Samsung с индивидуальным предпринимателем. Перевела по реквизитам ИП 152 тысячи рублей и заплатила комиссию банку — 1,5 тысячи рублей. Приобретенные телефоны продавец отказался передавать покупателю. Женщина обратилась в суд, чтобы расторгнуть договор, вернуть деньги, потребовать неустойку и штраф», — сказано в документах суда.

Уточняется, что покупательница в течение нескольких месяцев пыталась связаться с продавцом, чтобы он отдал телефоны или деньги. Но предприниматель игнорировал ее. Суд решил удовлетворить требования женщины и обязал продавца вернуть стоимость смартфонов, а также оплатить компенсацию, неустойку и штраф. Общая сумма выплат составила 490 тысяч рублей. Решение вступило в силу.

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Жительница Перми купила у индивидуального предприниматель два смартфона Samsung общей стоимостью 152 тысячи рублей, но товар не получила. Деньги продавец тоже отказался возвращать. Женщина обратилась в суд и отсудила 490 тысяч рублей. Информация об этом размещена в картотеке Орджоникидзевского районного суда города Перми. «В мае 2023 года пермячка заключила договор-купли продажи двух смартфонов Samsung с индивидуальным предпринимателем. Перевела по реквизитам ИП 152 тысячи рублей и заплатила комиссию банку — 1,5 тысячи рублей. Приобретенные телефоны продавец отказался передавать покупателю. Женщина обратилась в суд, чтобы расторгнуть договор, вернуть деньги, потребовать неустойку и штраф», — сказано в документах суда. Уточняется, что покупательница в течение нескольких месяцев пыталась связаться с продавцом, чтобы он отдал телефоны или деньги. Но предприниматель игнорировал ее. Суд решил удовлетворить требования женщины и обязал продавца вернуть стоимость смартфонов, а также оплатить компенсацию, неустойку и штраф. Общая сумма выплат составила 490 тысяч рублей. Решение вступило в силу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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