01 апреля 2024

Фармаколог Эдигер раскрыл, чем свердловчанам заменить пропавший препарат «Уромитексан»

Российский препарат «Месна-ЛЭНС» заменит пропавший американский «Уромитексан»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пустые улицы во время нерабочих дней. Курган , покупатели, аптека, женщины
В аптеках есть аналог «Уромитексана» российский препарат «Месна-ЛЭНС» Фото:

Пропавший из свердловских аптек американский препарат для онкобольных пациентов «Уромитексан» может заменить российский аналог, например, «Месна-ЛЭНС». Об этом журналисту URA.RU сообщил эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам здравоохранения, врач-патологоанатом, клинический фармаколог Александр Эдигер. Препарат назначают пациентам после проведения лучевой терапии на область малого таза.

«У препарата „Уромитексан“ есть отечественный аналог — „Месна-ЛЭНС“, который производит фармацевтическая компания АО „ВЕРОФАРМ“. Однако стоить помнить, что групповые и нозологические аналоги не всегда являются полными аналогами препаратов. Решение об их использовании может быть принято только лечащим специалистом при назначении терапии в отсутствие препаратов первой линии», — отметил Эдигер.

Ранее URA.RU писало о том, что некоторые лекарственные препараты пропали из аптек на Среднем Урале. Из-за санкций, которые наложили на Россию страны коллективного Запада, были нарушены логистические цепочки. Например, в аптеках возник дефицит лекарственных препаратов с леводопой. Их назначают пациентам с болезнью Паркинсона.

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Пропавший из свердловских аптек американский препарат для онкобольных пациентов «Уромитексан» может заменить российский аналог, например, «Месна-ЛЭНС». Об этом журналисту URA.RU сообщил эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам здравоохранения, врач-патологоанатом, клинический фармаколог Александр Эдигер. Препарат назначают пациентам после проведения лучевой терапии на область малого таза. «У препарата „Уромитексан“ есть отечественный аналог — „Месна-ЛЭНС“, который производит фармацевтическая компания АО „ВЕРОФАРМ“. Однако стоить помнить, что групповые и нозологические аналоги не всегда являются полными аналогами препаратов. Решение об их использовании может быть принято только лечащим специалистом при назначении терапии в отсутствие препаратов первой линии», — отметил Эдигер. Ранее URA.RU писало о том, что некоторые лекарственные препараты пропали из аптек на Среднем Урале. Из-за санкций, которые наложили на Россию страны коллективного Запада, были нарушены логистические цепочки. Например, в аптеках возник дефицит лекарственных препаратов с леводопой. Их назначают пациентам с болезнью Паркинсона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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