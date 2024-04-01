Фармаколог Эдигер раскрыл, чем свердловчанам заменить пропавший препарат «Уромитексан»

Российский препарат «Месна-ЛЭНС» заменит пропавший американский «Уромитексан»

02 апреля 2024 в 07:45 Размер текста - 17 +

В аптеках есть аналог «Уромитексана» российский препарат «Месна-ЛЭНС» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пропавший из свердловских аптек американский препарат для онкобольных пациентов «Уромитексан» может заменить российский аналог, например, «Месна-ЛЭНС». Об этом журналисту URA.RU сообщил эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам здравоохранения, врач-патологоанатом, клинический фармаколог Александр Эдигер. Препарат назначают пациентам после проведения лучевой терапии на область малого таза. «У препарата „Уромитексан“ есть отечественный аналог — „Месна-ЛЭНС“, который производит фармацевтическая компания АО „ВЕРОФАРМ“. Однако стоить помнить, что групповые и нозологические аналоги не всегда являются полными аналогами препаратов. Решение об их использовании может быть принято только лечащим специалистом при назначении терапии в отсутствие препаратов первой линии», — отметил Эдигер. Ранее URA.RU писало о том, что некоторые лекарственные препараты пропали из аптек на Среднем Урале. Из-за санкций, которые наложили на Россию страны коллективного Запада, были нарушены логистические цепочки. Например, в аптеках возник дефицит лекарственных препаратов с леводопой. Их назначают пациентам с болезнью Паркинсона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пропавший из свердловских аптек американский препарат для онкобольных пациентов «Уромитексан» может заменить российский аналог, например, «Месна-ЛЭНС». Об этом журналисту URA.RU сообщил эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам здравоохранения, врач-патологоанатом, клинический фармаколог Александр Эдигер. Препарат назначают пациентам после проведения лучевой терапии на область малого таза. «У препарата „Уромитексан“ есть отечественный аналог — „Месна-ЛЭНС“, который производит фармацевтическая компания АО „ВЕРОФАРМ“. Однако стоить помнить, что групповые и нозологические аналоги не всегда являются полными аналогами препаратов. Решение об их использовании может быть принято только лечащим специалистом при назначении терапии в отсутствие препаратов первой линии», — отметил Эдигер. Ранее URA.RU писало о том, что некоторые лекарственные препараты пропали из аптек на Среднем Урале. Из-за санкций, которые наложили на Россию страны коллективного Запада, были нарушены логистические цепочки. Например, в аптеках возник дефицит лекарственных препаратов с леводопой. Их назначают пациентам с болезнью Паркинсона.