Из свердловских аптек пропал популярный американский препарат. Скрин

В свердловских аптеках кончился препарат американской фирмы Baxter «Уромитексан»

01 апреля 2024 в 11:43 Размер текста - 17 +

В Свердловской области вышел из оборота «Уромитексан» Фото: Денис Моргунов © URA.RU В аптеках Свердловской области прекратились продажи противоопухолевого препарата «Уромитексан» от американской компании Baxter (специализируется на продуктах для лечения заболеваний почек). Об этом рассказали читатели URA.RU. Лекарство оказывает защитное действие на мочевыводящую систему. «Препарат „Уромитексан“ назначают пациентам после проведенной ранее лучевой терапии на область малого таза. Пытались купить лекарство в аптеках Екатеринбурга, но, увы, не смогли. В крупных аптечных сетях области препарат отсутствует. Его также невозможно заказать через интернет в других городах региона», — отмечают собеседники агентства. Журналист URA.RU просмотрела некоторые интернет-аптеки и не обнаружила препарата «Уромитексан» в наличии. Лекарства нет в агрегаторе ЕАПТЕКА, а также в аптечных сетях «Живика» и «Фармленд». Многие иностранные лекарственные препараты перестали продавать в российских аптеках после начала СВО. Дело в том, что введенные санкции коллективным Западом против России повлияли на логистику. В Свердловской области проблемы возникли со следующими медикаментами: «Ордисс Н», «Золофт», «Гикамтин», «Флуимуцил», «Солу-Кортеф», «Оземпик», «Кортинефф», «Роаккутан», «Сероквель», «Феринжект», «Лазикс», «Беталок». ЕАПТЕКА . Скрин: Живика . Скрин: Фармленд . Скрин: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В аптеках Свердловской области прекратились продажи противоопухолевого препарата «Уромитексан» от американской компании Baxter (специализируется на продуктах для лечения заболеваний почек). Об этом рассказали читатели URA.RU. Лекарство оказывает защитное действие на мочевыводящую систему. «Препарат „Уромитексан“ назначают пациентам после проведенной ранее лучевой терапии на область малого таза. Пытались купить лекарство в аптеках Екатеринбурга, но, увы, не смогли. В крупных аптечных сетях области препарат отсутствует. Его также невозможно заказать через интернет в других городах региона», — отмечают собеседники агентства. Журналист URA.RU просмотрела некоторые интернет-аптеки и не обнаружила препарата «Уромитексан» в наличии. Лекарства нет в агрегаторе ЕАПТЕКА, а также в аптечных сетях «Живика» и «Фармленд». Многие иностранные лекарственные препараты перестали продавать в российских аптеках после начала СВО. Дело в том, что введенные санкции коллективным Западом против России повлияли на логистику. В Свердловской области проблемы возникли со следующими медикаментами: «Ордисс Н», «Золофт», «Гикамтин», «Флуимуцил», «Солу-Кортеф», «Оземпик», «Кортинефф», «Роаккутан», «Сероквель», «Феринжект», «Лазикс», «Беталок».