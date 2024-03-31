31 марта 2024

Из свердловских аптек пропал популярный американский препарат. Скрин

В свердловских аптеках кончился препарат американской фирмы Baxter «Уромитексан»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Свердловской области вышел из оборота «Уромитексан» Фото:

В аптеках Свердловской области прекратились продажи противоопухолевого препарата «Уромитексан» от американской компании Baxter (специализируется на продуктах для лечения заболеваний почек). Об этом рассказали читатели URA.RU. Лекарство оказывает защитное действие на мочевыводящую систему.

«Препарат „Уромитексан“ назначают пациентам после проведенной ранее лучевой терапии на область малого таза. Пытались купить лекарство в аптеках Екатеринбурга, но, увы, не смогли. В крупных аптечных сетях области препарат отсутствует. Его также невозможно заказать через интернет в других городах региона», — отмечают собеседники агентства.

Журналист URA.RU просмотрела некоторые интернет-аптеки и не обнаружила препарата «Уромитексан» в наличии. Лекарства нет в агрегаторе ЕАПТЕКА, а также в аптечных сетях «Живика» и «Фармленд».

Многие иностранные лекарственные препараты перестали продавать в российских аптеках после начала СВО. Дело в том, что введенные санкции коллективным Западом против России повлияли на логистику. В Свердловской области проблемы возникли со следующими медикаментами: «Ордисс Н», «Золофт», «Гикамтин», «Флуимуцил», «Солу-Кортеф», «Оземпик», «Кортинефф», «Роаккутан», «Сероквель», «Феринжект», «Лазикс», «Беталок».

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В аптеках Свердловской области прекратились продажи противоопухолевого препарата «Уромитексан» от американской компании Baxter (специализируется на продуктах для лечения заболеваний почек). Об этом рассказали читатели URA.RU. Лекарство оказывает защитное действие на мочевыводящую систему. «Препарат „Уромитексан“ назначают пациентам после проведенной ранее лучевой терапии на область малого таза. Пытались купить лекарство в аптеках Екатеринбурга, но, увы, не смогли. В крупных аптечных сетях области препарат отсутствует. Его также невозможно заказать через интернет в других городах региона», — отмечают собеседники агентства. Журналист URA.RU просмотрела некоторые интернет-аптеки и не обнаружила препарата «Уромитексан» в наличии. Лекарства нет в агрегаторе ЕАПТЕКА, а также в аптечных сетях «Живика» и «Фармленд». Многие иностранные лекарственные препараты перестали продавать в российских аптеках после начала СВО. Дело в том, что введенные санкции коллективным Западом против России повлияли на логистику. В Свердловской области проблемы возникли со следующими медикаментами: «Ордисс Н», «Золофт», «Гикамтин», «Флуимуцил», «Солу-Кортеф», «Оземпик», «Кортинефф», «Роаккутан», «Сероквель», «Феринжект», «Лазикс», «Беталок».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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