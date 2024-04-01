01 апреля 2024

Пермяки передали на СВО внедорожники с защитой против дронов. Скрин

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На крышах машин установили антидроновую защиту
На крышах машин установили антидроновую защиту Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Перми подготовили для отправки на передовую автомобили Niva и УАЗ. Машины снабдили защитой против беспилотников, рассказал депутат заксобрания Прикамья, глава регионального совета сторонников партии «Единая Россия» (ЕР) Ирек Хазиев.

«Транспортные средства прошли полную подготовку для сложных условий СВО. В машины добавлены специальные технические средства, которые очень пригодятся нашим бойцам. УАЗ будет использован для эвакуации раненых с поля боя, автомобиль Niva передадут операторам БПЛА для выполнения боевых задач», — пояснение Ирека Хазиева опубликовано на сайте реготделения ЕР.

Пермский край регулярно помогает фронту. Ранее участники спецоперации благодарили жителей региона за переданные на передовую квадрокоптер и внедорожник. Помощь успешно доставили военнослужащим.

https://permkrai.er.ru/activity/news/storonnikami-partii-edinaya-rossiya-permskogo-kraya-priobreteny-dva-transportnyh-sredstva-dlya-nuzhd-svo
Автомобили направят в зону проведения спецоперации

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В Перми подготовили для отправки на передовую автомобили Niva и УАЗ. Машины снабдили защитой против беспилотников, рассказал депутат заксобрания Прикамья, глава регионального совета сторонников партии «Единая Россия» (ЕР) Ирек Хазиев. «Транспортные средства прошли полную подготовку для сложных условий СВО. В машины добавлены специальные технические средства, которые очень пригодятся нашим бойцам. УАЗ будет использован для эвакуации раненых с поля боя, автомобиль Niva передадут операторам БПЛА для выполнения боевых задач», — пояснение Ирека Хазиева опубликовано на сайте реготделения ЕР. Пермский край регулярно помогает фронту. Ранее участники спецоперации благодарили жителей региона за переданные на передовую квадрокоптер и внедорожник. Помощь успешно доставили военнослужащим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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