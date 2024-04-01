В Перми подготовили для отправки на передовую автомобили Niva и УАЗ. Машины снабдили защитой против беспилотников, рассказал депутат заксобрания Прикамья, глава регионального совета сторонников партии «Единая Россия» (ЕР) Ирек Хазиев.
«Транспортные средства прошли полную подготовку для сложных условий СВО. В машины добавлены специальные технические средства, которые очень пригодятся нашим бойцам. УАЗ будет использован для эвакуации раненых с поля боя, автомобиль Niva передадут операторам БПЛА для выполнения боевых задач», — пояснение Ирека Хазиева опубликовано на сайте реготделения ЕР.
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В Перми подготовили для отправки на передовую автомобили Niva и УАЗ. Машины снабдили защитой против беспилотников, рассказал депутат заксобрания Прикамья, глава регионального совета сторонников партии «Единая Россия» (ЕР) Ирек Хазиев. «Транспортные средства прошли полную подготовку для сложных условий СВО. В машины добавлены специальные технические средства, которые очень пригодятся нашим бойцам. УАЗ будет использован для эвакуации раненых с поля боя, автомобиль Niva передадут операторам БПЛА для выполнения боевых задач», — пояснение Ирека Хазиева опубликовано на сайте реготделения ЕР. Пермский край регулярно помогает фронту. Ранее участники спецоперации благодарили жителей региона за переданные на передовую квадрокоптер и внедорожник. Помощь успешно доставили военнослужащим.