Челябинцы могут принять участие в обсуждении закона о бюджете

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Жители региона могут принять участие в обсуждении законопроекта Фото:

Жители Челябинской области могут принять участие в общественном обсуждении закона об исполнении бюджета региона. Об этом 3 апреля сообщили в пресс-службе заксобрания области.

«С 8 по 18 апреля 2024 года пройдет общественное обсуждение законопроекта „Об исполнении областного бюджета за 2023 год“. Рекомендации, мнения, предложения к законопроекту можно направить в этот период в адрес Законодательного собрания», — уточнили в пресс-службе ЗСО.

Законопроект опубликован на сайтах заксобрания и минфина региона. Ознакомиться с ним может любой желающий. Депутатами ЗСО законопроект будет рассмотрен после прохождения общественного обсуждения, в конце апреля.

В пресс-службе уточнили, что при направлении предложений, рекомендаций и мнений к законопроекту, необходимо указать фамилию, имя и отчество, почтовый адрес или адрес электронной почты, а также контактный телефон. Если предложения поступают от общественного объединения и иной негосударственной некоммерческой организации, требует указать ее наименование, почтовый адрес или адрес электронной почты, а также телефон.

Предложения, рекомендации и мнения не рассматриваются, если не указаны фамилия гражданина либо наименование организации, а в случае, если они направляются в письменной форме, — почтовый адрес. Также предложения и мнения не будут рассмотрены, если поступят в заксобрание после 18 апреля.

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Жители Челябинской области могут принять участие в общественном обсуждении закона об исполнении бюджета региона. Об этом 3 апреля сообщили в пресс-службе заксобрания области. «С 8 по 18 апреля 2024 года пройдет общественное обсуждение законопроекта „Об исполнении областного бюджета за 2023 год“. Рекомендации, мнения, предложения к законопроекту можно направить в этот период в адрес Законодательного собрания», — уточнили в пресс-службе ЗСО. Законопроект опубликован на сайтах заксобрания и минфина региона. Ознакомиться с ним может любой желающий. Депутатами ЗСО законопроект будет рассмотрен после прохождения общественного обсуждения, в конце апреля. В пресс-службе уточнили, что при направлении предложений, рекомендаций и мнений к законопроекту, необходимо указать фамилию, имя и отчество, почтовый адрес или адрес электронной почты, а также контактный телефон. Если предложения поступают от общественного объединения и иной негосударственной некоммерческой организации, требует указать ее наименование, почтовый адрес или адрес электронной почты, а также телефон. Предложения, рекомендации и мнения не рассматриваются, если не указаны фамилия гражданина либо наименование организации, а в случае, если они направляются в письменной форме, — почтовый адрес. Также предложения и мнения не будут рассмотрены, если поступят в заксобрание после 18 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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