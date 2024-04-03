В Челябинск эвакуируют 100 детей из Белгородской области

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Белгород
Белгородских детей вывозят в другие регионы РФ из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ Фото:
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ВСУ обстреливают Белгородскую область

Около 100 детей из Белгородской области вместе с педагогами приедут в Челябинск в апреле. Об этом сообщил 3 апреля губернатор региона Алексей Текслер.

«В середине апреля примем в Челябинске группу детей из Белгородской области. Вышел с такой инициативой на своего коллегу губернатора Вячеслава Гладкова, понимая, какая там сейчас ситуация. К нам приедут порядка 100 детей вместе с педагогами», — написал глава региона в своем telegram-канале.

Эвакуированные будут жить в одном из детских оздоровительных учреждений области. Ребята будут учиться, для них организуют дополнительные программы, экскурсии и другие мероприятия. Также Текслер напомнил, что уже два года челябинцы принимают на схожих условиях детей из подшефных городов ДНР — Волновахи и Ясиноватой.

Детей из Белгородской области власти региона решили эвакуировать из-за постоянных обстрелов ВСУ. Также их уже приняли в ХМАО и ЯНАО. Готовятся к приезду белгородцев и в Курганской области.

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Около 100 детей из Белгородской области вместе с педагогами приедут в Челябинск в апреле. Об этом сообщил 3 апреля губернатор региона Алексей Текслер. «В середине апреля примем в Челябинске группу детей из Белгородской области. Вышел с такой инициативой на своего коллегу губернатора Вячеслава Гладкова, понимая, какая там сейчас ситуация. К нам приедут порядка 100 детей вместе с педагогами», — написал глава региона в своем telegram-канале. Эвакуированные будут жить в одном из детских оздоровительных учреждений области. Ребята будут учиться, для них организуют дополнительные программы, экскурсии и другие мероприятия. Также Текслер напомнил, что уже два года челябинцы принимают на схожих условиях детей из подшефных городов ДНР — Волновахи и Ясиноватой. Детей из Белгородской области власти региона решили эвакуировать из-за постоянных обстрелов ВСУ. Также их уже приняли в ХМАО и ЯНАО. Готовятся к приезду белгородцев и в Курганской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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