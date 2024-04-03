В Челябинск эвакуируют 100 детей из Белгородской области

Около 100 детей из Белгородской области вместе с педагогами приедут в Челябинск в апреле. Об этом сообщил 3 апреля губернатор региона Алексей Текслер.
«В середине апреля примем в Челябинске группу детей из Белгородской области. Вышел с такой инициативой на своего коллегу губернатора Вячеслава Гладкова, понимая, какая там сейчас ситуация. К нам приедут порядка 100 детей вместе с педагогами», — написал глава региона в своем telegram-канале.
Эвакуированные будут жить в одном из детских оздоровительных учреждений области. Ребята будут учиться, для них организуют дополнительные программы, экскурсии и другие мероприятия. Также Текслер напомнил, что уже два года челябинцы принимают на схожих условиях детей из подшефных городов ДНР — Волновахи и Ясиноватой.
Детей из Белгородской области власти региона решили эвакуировать из-за постоянных обстрелов ВСУ. Также их уже приняли в ХМАО и ЯНАО. Готовятся к приезду белгородцев и в Курганской области.
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