Арестован фигурант дела о контрабанде бомб в иконах из Украины в Россию

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Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, решетка, клетка, камуфляж
Фигуранта дела о провозе в Россию взрывчатки в иконах арестовали на два месяца Фото:

Фигуранту дела о контрабанде с Украины в Россию взрывчатки в православных иконах предъявлено обвинение, его арестовали на два месяца. Об этом сообщил информированный источник.

«Ранее избранная мера пресечения в виде заключения под стражу продлена до двух месяцев», — сообщил источник РИА Новости. Информация подтверждается данными из судебной базы Псковского областного суда. Отмечается, что фигуранту уже было предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 226.1 УК РФ.

По данным агентства, у обвиняемого имеется российское и иностранное гражданство. Кроме того, в деле есть второй фигурант.

Ранее ФСБ РФ сообщила о задержании на пограничном пункте в Псковской области (граничит с Литвой) автомобиля с партией из 27 икон, начиненных взрывчаткой. Груз шел в Россию из Украины транзитом через страны ЕС. Через Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву и Латвию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обнаружение партии взрывчатки является тревожным сигналом. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов в разговоре с URA.RU сообщил, что автомобиль с партией икон, в которых была обнаружена взрывчатка, спокойно прошел через страны Евросоюза, так как внутри ЕС нет зон таможни.

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Фигуранту дела о контрабанде с Украины в Россию взрывчатки в православных иконах предъявлено обвинение, его арестовали на два месяца. Об этом сообщил информированный источник. «Ранее избранная мера пресечения в виде заключения под стражу продлена до двух месяцев», — сообщил источник РИА Новости. Информация подтверждается данными из судебной базы Псковского областного суда. Отмечается, что фигуранту уже было предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 226.1 УК РФ. По данным агентства, у обвиняемого имеется российское и иностранное гражданство. Кроме того, в деле есть второй фигурант. Ранее ФСБ РФ сообщила о задержании на пограничном пункте в Псковской области (граничит с Литвой) автомобиля с партией из 27 икон, начиненных взрывчаткой. Груз шел в Россию из Украины транзитом через страны ЕС. Через Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву и Латвию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обнаружение партии взрывчатки является тревожным сигналом. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов в разговоре с URA.RU сообщил, что автомобиль с партией икон, в которых была обнаружена взрывчатка, спокойно прошел через страны Евросоюза, так как внутри ЕС нет зон таможни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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