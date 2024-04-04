В Екатеринбурге побит температурный рекорд 19-го века

04 апреля 2024 в 16:05 Размер текста - 17 +

Максимальная температура составила 16,7 градуса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге днем 4 апреля зафиксировали температуру 16,7 градуса тепла, что побило рекорд, установленный в 1888 году. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. «В 14:00 метеостанция Екатеринбурга зафиксировала температуру воздуха на отметке 16,7 градуса. Превышен суточный рекорд максимальной температуры для 4 апреля — 16,1 градуса от 1888 года», — пишет синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Он отметил, что точное значение нового рекорда будет известно позже. Год назад (5 апреля) в уральской столице синоптик установил температуру 20,5 градуса, что побило рекорд 1947 года. Это стало самым ранним превышением отметки +20 градусов в календарном году за всю историю наблюдений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге днем 4 апреля зафиксировали температуру 16,7 градуса тепла, что побило рекорд, установленный в 1888 году. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. «В 14:00 метеостанция Екатеринбурга зафиксировала температуру воздуха на отметке 16,7 градуса. Превышен суточный рекорд максимальной температуры для 4 апреля — 16,1 градуса от 1888 года», — пишет синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Он отметил, что точное значение нового рекорда будет известно позже. Год назад (5 апреля) в уральской столице синоптик установил температуру 20,5 градуса, что побило рекорд 1947 года. Это стало самым ранним превышением отметки +20 градусов в календарном году за всю историю наблюдений.