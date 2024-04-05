В Челябинске упали цены на подержанные автомобили

Подержанные автомобили в марте стали доступнее для челябинцев

В Челябинске за месяц цены на подержанные автомобили снизились в среднем до 1,2 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в марте по сравнению с февралем 2024 года цены на подержанные автомобили снизились на 5% до 1,2 млн рублей. Больше всего подешевели автомобили отечественной марки Lada 2113 — на 211 тысяч рублей, также на миллион рублей снизились цены на Renault Logan и на 245 тысяч рублей на авто марки Daewoo Matiz, сообщили аналитики сервиса «Авто.ру».

«В Челябинской области в марте 2024 года по сравнению с февралем средняя цена подержанного автомобиля снизилась на 5% до 1,2 миллиона рублей. Среди подержанных авто больше всего упали цены на отечественную Lada 2113 (-13%; 211 тысяч рублей), Renault Logan (-11,5%; до миллиона рублей) и Daewoo Matiz (-9%; до 245 тысяч рублей)», — сообщают аналитики.

Также эксперты отметили, в среднем на 9% подешевела Toyota Camry до 2,3 миллионов рублей. Стоимость Skoda Kodiaq снизилась на 7% и составила 2,7 миллиона рублей.

При этом стоимость новых моделей возросла в среднем на 0,3% до 2,8 миллионов рублей. Больше всего, а именно на 7,5% подорожал Hyundai Solaris. Новый автомобиль данной марки обойдется в 2,5 миллионов рублей. На 6% до 2,8 млн рублей вырос в цене автомобиль марки Jetour Dashing. В свою очередь авто марки Toyota Camry подорожал до 4,7 миллионов рублей.

На модели китайских автомобилей также был зафиксирован рост цен в среднем на 4%, а именно на FAW Bestune B70 до 2,6 миллионов рублей, на OMODA S5 до 2,4 миллиона рублей и на модель автомобиля Tank 300 до 4,5 миллиона рублей. На столько же подорожал Volkswagen Tiguan — его средняя цена приблизилась к 6 миллионам рублей.