Задержанного ФСБ экс-главу структуры челябинского правительства оставили в СИЗО

Дмитрий Замора останется в СИЗО до 9 июня Фото: Павел Сидоров © URA.RU

Бывшему директору ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области», подведомственного Главному управлению юстиции правительства региона, Дмитрию Заморе, задержанному ФСБ и обвиняемому в злоупотреблении полномочиями и коррупции, продлили срок в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Центрального райсуда, его оставили под стражей до 9 июня.

«Суд постановил продлить обвиняемому меру пресечения на два месяца. То есть до 9 июня 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Замору задержали сотрудники УФСБ по региону в ноябре прошлого года и обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. В ходе расследования в деле появилась и коррупционная статья. По версии следствия, Замора получал от коммерсантов деньги за подписание по завышенной стоимости договоров аренды помещений, в которых должны были размещаться участки мировых судей. Таким образом ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области» был вынужден переплачивать за аренду. В результате действий Заморы учреждению был причинен многомиллионный ущерб.

Незадолго до задержания Заморы сотрудники УФСБ пришли за главным инженером ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области» Евгением Кузнецовым. Его обвинили в получении взяток. На сегодняшний день расследование по делу Кузнецова окончено, дело направлено в Калининский райсуд Челябинска для рассмотрения по существу.