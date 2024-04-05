Главврач больницы в Краснокамске объяснил причины закрытия городского роддома

В Краснокамске роддом пришлось закрыть из-за снижения рождаемости

Показатель рождаемости в городе неуклонно снижается Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Родильное отделение при центральной больнице в городе Краснокамск Пермского края пришлось закрыть из-за снижения рождаемости. О причинах рассказал главный врач медицинского учреждения Константин Самойлов. Он выступил с докладом перед депутатами гордумы Краснокамска, в котором рассказал о состоянии здравоохранения на территории округа в 2023 году. Об этом говорится на странице издания «Вечерний Краснокамск» в соцсети «ВКонтакте».

«Константин Самойлов отметил, что в округе уже десять лет неуклонно снижается рождаемость. В 2016 году показатель рождаемости был 13,2 ребенка на 1000 человек, сейчас он упал до 9,6. Если говорить в абсолютных цифрах, то краснокамские мамы 8-10 лет назад рожали более 1000 младенцев в год, а сегодня не рожают даже 600», — приводит издание слова медицинского специалиста.

Также еще одной причиной закрытия роддома стали сокращение коечного фонда и финансирование по данному направлению. Роддом в Краснокамске был закрыт в 2023 году, а акушерское отделение передали на уровень краевого Перинатального центра. URA.RU писало, что ряд в нескольких территориях Пермского края пришлось закрыть родильные отделения. В министерстве здравоохранения региона объяснили, что это необходимо для более качественного оказания медпомощи мамам и малышам.