05 апреля 2024

На закрытом заводе в Златоусте продают литейный цех за 30 млн рублей

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Дубровский Верхнем Уфалее. Челябинск., литейный центр, формовщик
Вместе с продажей цеха продавец готов провести обучение и оказать технологическую поддержку Фото:

В Златоусте выставили на продажу литейное производство полного цикла, которое располагается на территории бывшего химзавода. Соответствующее объявление появилось на интернет-доске объявлений. Сумма составляет 30 млн рублей.

«Литье сталей и сплавов по выплавляемым моделям. Цех расположен на охраняемой территории предприятия химзавода неподалеку от города Златоуста. Производство работает четыре года. Штат укомплектован. Есть постоянные заказчики. Бесперебойные поставки материалов», — сообщает продавец на сайте «Авито».

За 30 млн рублей продается здание площадью 1500 кв метров с полным комплектом оборудования и самой технологией литья по легко выплавляемым моделям. На территории бывшего химзавода сегодня выставлено на торги сразу несколько объектов.

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В Златоусте выставили на продажу литейное производство полного цикла, которое располагается на территории бывшего химзавода. Соответствующее объявление появилось на интернет-доске объявлений. Сумма составляет 30 млн рублей. «Литье сталей и сплавов по выплавляемым моделям. Цех расположен на охраняемой территории предприятия химзавода неподалеку от города Златоуста. Производство работает четыре года. Штат укомплектован. Есть постоянные заказчики. Бесперебойные поставки материалов», — сообщает продавец на сайте «Авито». За 30 млн рублей продается здание площадью 1500 кв метров с полным комплектом оборудования и самой технологией литья по легко выплавляемым моделям. На территории бывшего химзавода сегодня выставлено на торги сразу несколько объектов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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