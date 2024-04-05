На закрытом заводе в Златоусте продают литейный цех за 30 млн рублей

В Златоусте выставили на продажу литейное производство полного цикла, которое располагается на территории бывшего химзавода. Соответствующее объявление появилось на интернет-доске объявлений. Сумма составляет 30 млн рублей.
«Литье сталей и сплавов по выплавляемым моделям. Цех расположен на охраняемой территории предприятия химзавода неподалеку от города Златоуста. Производство работает четыре года. Штат укомплектован. Есть постоянные заказчики. Бесперебойные поставки материалов», — сообщает продавец на сайте «Авито».
За 30 млн рублей продается здание площадью 1500 кв метров с полным комплектом оборудования и самой технологией литья по легко выплавляемым моделям. На территории бывшего химзавода сегодня выставлено на торги сразу несколько объектов.
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