На закрытом заводе в Златоусте продают литейный цех за 30 млн рублей

06 апреля 2024 в 00:28 Размер текста - 17 +

Вместе с продажей цеха продавец готов провести обучение и оказать технологическую поддержку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Златоусте выставили на продажу литейное производство полного цикла, которое располагается на территории бывшего химзавода. Соответствующее объявление появилось на интернет-доске объявлений. Сумма составляет 30 млн рублей. «Литье сталей и сплавов по выплавляемым моделям. Цех расположен на охраняемой территории предприятия химзавода неподалеку от города Златоуста. Производство работает четыре года. Штат укомплектован. Есть постоянные заказчики. Бесперебойные поставки материалов», — сообщает продавец на сайте «Авито». За 30 млн рублей продается здание площадью 1500 кв метров с полным комплектом оборудования и самой технологией литья по легко выплавляемым моделям. На территории бывшего химзавода сегодня выставлено на торги сразу несколько объектов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Златоусте выставили на продажу литейное производство полного цикла, которое располагается на территории бывшего химзавода. Соответствующее объявление появилось на интернет-доске объявлений. Сумма составляет 30 млн рублей. «Литье сталей и сплавов по выплавляемым моделям. Цех расположен на охраняемой территории предприятия химзавода неподалеку от города Златоуста. Производство работает четыре года. Штат укомплектован. Есть постоянные заказчики. Бесперебойные поставки материалов», — сообщает продавец на сайте «Авито». За 30 млн рублей продается здание площадью 1500 кв метров с полным комплектом оборудования и самой технологией литья по легко выплавляемым моделям. На территории бывшего химзавода сегодня выставлено на торги сразу несколько объектов.